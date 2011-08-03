- 2011年08月03日铁道部部长盛光祖要求确保高铁运营绝对安全，全面提高高铁设备质量
- 2011年08月03日据上海证券报报道，中国保险行业协会已经对商业车险产品费率市场化改革展开调研，按计划将在9月底前拿出相关细则，于2012年1月开始实施
- 2011年08月03日8月3日人民币对美元汇率中间价报6．4441，在前一交易日基础上继续回落
- 2011年08月03日美国国际贸易委员会7月15日裁定宏达国际电子股份有限公司侵犯苹果公司的两项专利，对此宏达电子将提起上诉。
- 2011年08月03日经对这两处送检的油样进行油指纹鉴定分析，结果均为燃料油。
- 2011年08月03日8月3日，韩国企业治理院表示，最近以668家上市企业为对象就环境、社会和治理（ESG）进行综合评价，结果86%（575家）的企业在五个等级当中获得第四等级以下的B或C等级。分析显示，韩国企业对社会、环境等领域的责任感比对企业治理相对地较低
- 2011年08月03日中国强劲的GDP前景、高水平的通胀率、相对较紧的货币政策立场吸引资金流入中国
- 2011年08月03日新湖中宝发布公告称，第二期股票激励行权后，公司总股本增加至62亿股，一季度摊薄每股收益为0.044元
- 2011年08月03日方正县工商局工作人员确认了“不标日文不给执照”一事，但并未提及罚款事项
- 2011年08月03日美国避免了债务违约的风险，但是国际资本市场却更加动荡
- 2011年08月03日美国航天局和警方2日说，8年前“哥伦比亚”号航天飞机在返回地球途中解体，其中一个燃料罐掉落在得克萨斯州东部一个湖泊中，直到日前由于干旱导致湖泊水位大幅下降才被人们发现。
- 2011年08月03日上半年华能、大唐、华电、国电、中电投五大发电集团电力业务合计亏损66.5亿元，同比增亏50.9亿元。其中，上半年火电生产企业亏损153.8亿元，同比增亏95.2亿元
- 2011年08月03日专家表示，他们不笼统的反对水电站，主要反对的在地质构造和活动很复杂的地区建水电站
- 2011年08月03日暴跌后的股价已明显低于增发价格，再融资方案只能推迟
- 2011年08月03日产品销量增加，丁二烯、尿素等价格的上涨都提高了公司的业绩
- 2011年08月03日古巴议会8月1日投票通过了国务委员会主席劳尔•卡斯特罗针对陷入困境的该国经济所提出的改革方案。据英国媒体报道，目前摆在劳尔面前的最大阻力来自于那些可能在改革中丢掉饭碗的党内官僚。但他警告说：“官僚主义的抗拒只能是枉费心机。”
- 2011年08月03日对于本次定增所投项目，券商反应普遍看好
- 2011年08月03日上海汽车发行股份购买资产暨关联交易方案获证监会有条件通过，上海汽车和华域汽车公司股票今起复牌
- 2011年08月03日新希望近期遭两大“兄弟”股东持续减持
- 2011年08月03日故宫新闻发言人冯乃恩称，目前在官网上能看到的“哥窑青釉葵瓣口盘”并非此次惨被压碎的瓷器。而故宫通过央视向社会公布的图片，才是此次真正受损的哥窑瓷器
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