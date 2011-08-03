恒生银行将继续在内地增开支行及分行 2011年08月03日 恒生中国对分行网络投放更多资源，并将会根据《〈内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排〉补充协议六》在广东惠州开设第三间异地支行。此外，恒生银行也已申请于厦门开设一间分行

巴阿美举行阿富汗问题三方会谈 2011年08月03日 巴基斯坦、阿富汗和美国官员2日在巴首都伊斯兰堡举行三方会谈，就阿富汗民族和解问题进行磋商。阿富汗官员认为，在阿政府与塔利班高层进行和平谈判的过程中，巴基斯坦能够发挥重要作用。