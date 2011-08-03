- 2011年08月03日恒生中国对分行网络投放更多资源，并将会根据《〈内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排〉补充协议六》在广东惠州开设第三间异地支行。此外，恒生银行也已申请于厦门开设一间分行
- 2011年08月03日虽然中国南车党委宣传部部长曹钢材曾公开表示南车不会遇到再融资难的问题，但是各方对于中国南车110亿元巨额融资之路并不平坦的担忧却隐隐成为了现实。中国南车宣布，原定于8月5日召开的，审议增发募资计划的股东大会推迟至9月29日召开。
- 2011年08月03日目前8月份加息预期升温，预计8月10日左右为重要时间窗口，如果央行在这一时点没有采取加息行动，则基本可以判断本轮加息周期将结束。预计7月CPI同比增速在6.2%-6.4%附近，最可能值为6.3%
- 2011年08月03日由于高铁列车中途停站，旅客有上有下，席位是可以复用的，所以上座率超过100%并不一定超员
- 2011年08月03日英国巴克莱银行日前称，该行可能将在2011年总共裁员3000人。截至周二，欧洲银行业计划中的裁员人数已经达到了约4万人
- 2011年08月03日刚刚过去的7月份，债券市场跌势难止，债券基金净值很受伤。然而昨天下午中国债券信息网公布的基金持债总量却大幅增加了666.97亿元，成为今年以来基金月度增持债券量的第二高水平，仅次于4月份的1275.51亿元。
- 2011年08月03日此前李嘉诚曾数次参与英国公共事业资产竞购，这是第二次成功收购
- 2011年08月03日截至7月31日，环保部在各地共排查铅蓄电池生产、组装及回收(再生铅)企业1930家。其中，被取缔关闭583家、停产整治405家、停产610家；有252家企业在生产，80家在建。取缔关闭、停产整治与停产的企业共计1598家，占全部排查企业的83%
- 2011年08月03日市场人士认为，下半年水泥行业的盈利状况还将持续向好
- 2011年08月03日对红十字会的捐款数据，深圳壹基金回应称，他们的捐款数额肯定不会这么少，红十字会公布的数据确实有严重问题
- 2011年08月03日沙特王子阿尔瓦利德•本•塔拉尔的投资工具王国控股公司日前宣布，它的一家子公司将与该国的本•拉登集团合作，在吉达附近修建一座高楼。这座高楼将取代迪拜828米高的哈里发塔，成为世界最高建筑。
- 2011年08月03日巴基斯坦、阿富汗和美国官员2日在巴首都伊斯兰堡举行三方会谈，就阿富汗民族和解问题进行磋商。阿富汗官员认为，在阿政府与塔利班高层进行和平谈判的过程中，巴基斯坦能够发挥重要作用。
- 2011年08月03日抓好重大突发事件和群众关注热点问题的公开，客观公布事件进展、政府举措、公众防范措施和调查处理结果，及时回应社会关切，正确引导社会舆论
- 2011年08月03日澳大利亚中央银行2日召开月度货币政策会议，决定继续维持现行4.75%的基准利率不变。这是澳大利亚央行今年以来第七次作出维持利率不变的决定
- 2011年08月03日目前我国石油消费增速超过了GDP增速，能源消费增速过快，给能源生产和节能减排都带来巨大压力
- 2011年08月03日总统奥巴马在美债上限谈判期间处处退让，牺牲多项民主党的诉求，犹如向共和党“投降”。奥巴马支持率跌至40%的新低，分析指出，他的强势领袖形象不再，将大大影响明年连任总统的胜算。
- 2011年08月03日
- 2011年08月03日”我们未来对汇丰中国的增长预期不会降低，而且还会加大投资，在员工方面，我们在中国的员工增长还会持续。“
- 2011年08月03日国家发改委副主任杜鹰指出，深化区域经济合作，是提升东北地区整体经济实力和竞争力的重要举措，不仅对促进东北地区全面振兴具有重要意义，而且对提升我国在东北亚区域合作中的地位，扩大与周边国家的经济技术合作具有重要作用
- 2011年08月03日2年间，创业板共有49家公司IPO首次上会被否，涉及25家券商。透过49家公司IPO被否的原因，除拟上市公司自身存在瑕疵外，作为保荐人的券商负有不可推卸的责任。
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