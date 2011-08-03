- 2011年08月03日成本倒挂是益海嘉里此次提价的主要动因
- 2011年08月03日8月份，IPO项目需要补充半年报数据，这可能是审核节奏放缓的重要原因，不排除近期市场因素也波及到了IPO的审核节奏
- 2011年08月03日中国外汇储备管理将继续坚持多元化投资原则，加强风险管理，最大限度减少国际金融市场波动造成的负面影响
- 2011年08月03日杭州市委副书记、市长邵占维在专题会议上说，要维护绝大多数正常营运出租车司机的正当权益，对于极少数出租车驾驶员的过激行为绝不姑息，发现一起查处一起，切实维护社会稳定大局
- 2011年08月03日伴随着7月份宏观经济数据公布的日益临近，有关于高通胀水平仍将延续的预期逐步成为市场共识。根据近期主流机构发布的预测报告，7月份CPI同比增速预计将达到6.5%左右，8月份将成为一个敏感的加息窗口。
- 2011年08月03日大公国际资信评估有限公司3日宣布将美国的本、外币国家信用等级从Ａ＋下调至Ａ，展望为负面
- 2011年08月03日7月，全国土地流标数达到61块，基本相当于今年前两个月土地流标数的总和
- 2011年08月03日国家发展改革委要求，各地价格主管部门要立即组织对各银行业金融机构落实22号文情况进行全面检查，对7月1日以来的违规收费，特别是人民币个人账户密码挂失手续费要全额退还给客户，切实维护国家政策的严肃性，保障群众的合法权益。
- 2011年08月03日截至2日17时，此次动车追尾事故的住院伤员中当日出院4例，已经累计出院77例；目前在院治疗96例，其中危重患者3例、重症患者21例、轻症患者72例
- 2011年08月03日日前，一些地方政府陆续公布各自辖区内的地方债务余额，从北京、山东的情况来看，地方债偿还虽然也有过多依赖土地收入等全国式的通病，但两地政府看上去似乎也并不太“闹心”。备受关注的地方债风险，如今看来，确实存在地方差异。
- 2011年08月03日2010年，中央企业完成经济增加值3887.1亿元，比2009年增长1.4倍。经济增加值改善较大的主要是石油石化、电力、交通运输、冶金、机械行业企业，均比上年增加100亿元以上
- 2011年08月03日为缓解融资平台还款压力，地方城投公司正在加快变现所持城商行股权。而近年来一些盈利丰厚，并已成为央企“金控”平台的信托公司正伺机而动，有望成为其中有力的接盘方。
- 2011年08月03日为缓解融资平台还款压力，地方城投公司正在加快变现所持城商行股权。而近年来一些盈利丰厚，并已成为央企“金控”平台的信托公司正伺机而动，有望成为其中有力的接盘方。
- 2011年08月03日《内外利空共振 沪指再破2700》等九则
- 2011年08月03日伦敦警方2日上午逮捕了不久前关张的英国《世界新闻报》前执行主编斯图尔特·库特纳，罪名是涉嫌指使私家侦探窃听他人电话和贿赂警察。 库特纳此前曾否认他与《世界新闻报》窃听事件有牵连。
- 2011年08月03日由于6月份美国消费开支意外下滑令市场担忧美国经济复苏前景，提振避险需求。纽约商品交易所黄金期货价格2日大幅反弹，再度创下收盘价历史新高。
- 2011年08月03日俄罗斯国家间航空委员会技术部门负责人阿列克谢·莫罗佐夫2日说，俄罗斯同波兰方面对波兰前总统卡钦斯基专机坠毁的基本原因持相近立场。然而，俄方认为波兰所公布的事故调查报告存在疑点，并对其事故调查委员会的独立性表示质疑。
- 2011年08月03日伊拉克副总理鲁什·努里·沙维斯3日凌晨宣布，伊拉克各派经过讨论后决定同意美军在今年年底期满后继续在伊驻扎，但条件是美军只承担训练伊拉克安全部队的任务。
- 2011年08月03日下半年我国宏观政策取向尤其要坚决抑制价格过快上涨，保持物价总水平基本稳定；坚持房地产调控政策不动摇，遏制住房价格过快上涨
- 2011年08月03日经合组织2日预测，明年希腊经济将增长0．6％。这将是希腊经济在连续衰退三年之后首次出现增长，该组织对希腊为解决债务危机而采取的经济紧缩措施充满信心。
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