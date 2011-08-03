大公宣布下调美国国家信用等级至A 展望负面 2011年08月03日 大公国际资信评估有限公司3日宣布将美国的本、外币国家信用等级从Ａ＋下调至Ａ，展望为负面

地方城投资金链紧张变现城商行股权 信托欲接盘 2011年08月03日 为缓解融资平台还款压力，地方城投公司正在加快变现所持城商行股权。而近年来一些盈利丰厚，并已成为央企“金控”平台的信托公司正伺机而动，有望成为其中有力的接盘方。

美国经济数据不振刺激国际金价再创历史新高 2011年08月03日 由于6月份美国消费开支意外下滑令市场担忧美国经济复苏前景，提振避险需求。纽约商品交易所黄金期货价格2日大幅反弹，再度创下收盘价历史新高。

俄罗斯认为波兰关于波总统专机坠毁调查报告存在疑点 2011年08月03日 俄罗斯国家间航空委员会技术部门负责人阿列克谢·莫罗佐夫2日说，俄罗斯同波兰方面对波兰前总统卡钦斯基专机坠毁的基本原因持相近立场。然而，俄方认为波兰所公布的事故调查报告存在疑点，并对其事故调查委员会的独立性表示质疑。

伊拉克宣布同意美军延长驻期 2011年08月03日 伊拉克副总理鲁什·努里·沙维斯3日凌晨宣布，伊拉克各派经过讨论后决定同意美军在今年年底期满后继续在伊驻扎，但条件是美军只承担训练伊拉克安全部队的任务。