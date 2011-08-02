- 2011年08月03日中国人民银行行长周小川3日就美国国会参众两院通过《2011年预算控制法案》表示,我们将密切关注美国在提高债务上限上取得的进展,我国外汇储备管理将继续坚持多元化投资原则,加强风险管理,最大限度减少国际金融市场波动对我造成的负面影响。
- 2011年08月03日美国总统奥巴马签署法案上调美国债务上限，使被他称作是令美国经济不安的争论告一段落，并在距离美国政府无力偿还债款前十个小时避免了违约。但是，尽管这场政治之争可能会短暂停歇，关于如何再次削减1.5万亿美元赤字将再次开启两党的口水之战。
- 2011年08月03日美国总统奥巴马签署法案上调美国债务上限，使被他称作是令美国经济不安的争论告一段落，并在距离美国政府无力偿还债款前十个小时避免了违约。但是，尽管这场政治之争可能会短暂停歇，关于如何再次削减1.5万亿美元赤字将再次开启两党的口水之战。
- 2011年08月03日
- 2011年08月03日对于该法案的具体内容和分阶段实施过程，我们将进一步研究并保持密切关注。希望美国政府和国会从自身和全球利益出发，切实采取负责任的政策措施，妥善处理债务问题，保障美国国债投资安全和市场正常运行，维护全球投资者信心，实现在G20达成共识的强劲、可持续、平衡增长
- 2011年08月03日
- 2011年08月03日
- 2011年08月03日
- 2011年08月02日美国运通只是从高盛国际处买了一个工商银行股票的卖出期权
- 2011年08月02日
- 2011年08月02日2011年7月4日，故宫博物院文保科技部古陶瓷检测研究实验室在对院藏国家一级文物宋代哥窑青釉葵瓣口盘（新179479）进行无损分析检测时，由于工作人员操作失误，致使文物损坏
- 2011年08月02日重组完成后，上汽集团将成为国内继广汽集团之后的第二家实现整体上市的车企
- 2011年08月02日经合组织称，通货膨胀率的小幅下降是受能源价格涨幅放缓影响。但6月份不包括食品和能源价格的核心通货膨胀率持平于5月份的1.7%，为2009年7月以来的最高水平
- 2011年08月02日2003年4月，当时任浙江省建设厅副厅长的杨秀珠外逃。2004年2月，浙江省检察机关通过国际刑警组织，发出了“红色通缉令”。据温州市纪委2004年的通报，杨秀珠已被查清的涉案金额为2．532亿元
- 2011年08月02日目前我国农村信用社资格股占比已降到30％以下，银监会提出，要通过五年左右时间全面完成农村信用社股份制改革
- 2011年08月02日目前在赞比亚经营的中资企业超过300家，大多集中在矿产、农业、电信和建筑领域
- 2011年08月02日目前正在讨论的措施包括把更多的稀土副产品纳入配额管理，同时还包括对轻、重稀土分开实施配额管理
- 2011年08月02日各级公安机关要把群众当作亲人，切身体会父母对孩子无法割舍的亲情，进一步加大打拐力度
- 2011年08月02日国家发改委核准了中国石油天然气集团公司投资哈萨克斯坦阿克纠宾州滨里海盆地东缘中区块风险勘探及试采项目。滨里海盆地东缘中区块位于阿克纠宾州南部，勘探面积3262.3平方公里
- 2011年08月02日为深入贯彻落实党的十七大和十七届三中、四中、五中全会精神，促进服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府建设，提高依法行政和政务服务水平，现就深化政务公开、加强政务服务提出如下意见
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