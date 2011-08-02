- 2011年08月02日杨为民行贿金额为72万余元，获刑5年；张利行贿6万元，获刑2年；姜建东因单位行贿39万9千余元，获刑2年
- 2011年08月02日黄佩信因重大责任事故罪和受贿罪分别获刑6年和11年，最终执行16年，没收违法所得6万
- 2011年08月02日迪姆公司法定代表人劳伟星和无固定职业人员沈建新均获刑3年6个月；教师公寓节能改造项目工地电焊班组负责人马东启获刑2年
- 2011年08月02日粮油零售价格稳中有涨，其中豆油价格与前一周持平，花生油、菜子油、大米和面粉分别上涨0.6%、0.2%、0.2%和0.2%
- 2011年08月02日公安部要求，对其中疑似被拐卖儿童的，要采集生物检材经刑事技术部门检验后，录入全国打拐DNA信息库比对，查找其亲生父母
- 2011年08月02日分地区来看，约六成省区市的白砂糖价格上涨，主要集中在华东、中南、西南等地区。其中，重庆、浙江、江苏的涨幅居前，分别为10．6％、6．7％、4．7％
- 2011年08月02日7月，全国100个城市住宅平均价格为8874元/平方米，较6月上涨0.21%，环比涨幅为过去11个月以来最低
- 2011年08月02日个体工商户营业执照有效期最长为4年；登记机关可以根据个体工商户经营场所的使用期限核定营业执照有效期，有效期最短为6个月
- 2011年08月02日此项申请的获悉，标志着大洋协会继2001年在东太平洋获得7．5万平方公里多金属结核资源勘探合同区后，在国际海底获得第二块享有专属勘探权和优先开采权的海底矿区
- 2011年08月02日“国王塔”将建275层，届时要到塔顶，乘坐普通电梯需要12分钟。其设计高度是迪拜的“迪拜塔”的两倍
- 2011年08月02日中国现有18.2亿亩耕地中，坡耕地有3.6亿亩，占20%。坡耕地全部是水土流失的土地，面积占全国水土流失总面积的6.7%，产生的土壤流失量却占到全国的28.3%
- 2011年08月02日作为楚雄州政府姚安灾后重建和整改工作领导小组组长，杨红卫在姚安县“7.09”地震恢复重建工作中失职，杨红卫还吸食毒品，与多名女性发生不正当两性关系，违反廉洁自律规定，收受礼金人民币35万元
- 2011年08月02日凯雷投资集团到目前为止在中国的股本投资已经超过30亿美元
- 2011年08月02日今年上半年，境内外筹集金额合计为4206.76 亿元，而去年全年证券市场共融资12640.82亿元 ，今年上半年融资总额只完成了去年全年的1/3，不难看出今年上半年证券市场融资量有所萎缩。
- 2011年08月02日
- 2011年08月02日三个区块将于2015-2016年间形成250-265万吨油当量生产规模，其中天然气23亿立方
- 2011年08月02日日元持续走强将抹杀日本经济复苏，日本政府或干预汇市
- 2011年08月02日第一类与高铁完全相关，但并非高铁必需品，纯属寄生型公司，如西藏5100（01115.HK）。第二类公司与高铁相关性较小，如晋西车轴（600495.SH）。第三类公司，直接受益于高铁增速，并且公司产品为高铁必需品，如中国南车，中国北车。
- 2011年08月02日白贺茨称，中国社会的老化速度比除日本以外的任何国家都要快。到2025年，中国就是一个“老人国”了。中国旋风般的经济增长速度和对大宗商品的高需求将只能再维持10-15年
- 2011年08月02日7月26日，和佳医疗成功通过证监会发审委审批，堪称“史上最迅猛二进宫”公司。这次过会距第一次该公司被发审委取消审核仅仅不到半个月；记者调查发现：两次过会唯一不同的是，参与审核的发审委委员有所“调整”。
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