7月下旬以来全国白砂糖价格涨势明显 2011年08月02日 分地区来看，约六成省区市的白砂糖价格上涨，主要集中在华东、中南、西南等地区。其中，重庆、浙江、江苏的涨幅居前，分别为10．6％、6．7％、4．7％

中国在印度洋获1万平方公里多金属硫化物资源矿区 2011年08月02日 此项申请的获悉，标志着大洋协会继2001年在东太平洋获得7．5万平方公里多金属结核资源勘探合同区后，在国际海底获得第二块享有专属勘探权和优先开采权的海底矿区