- 2011年08月02日受到日本地震及海啸的影响，日系车企第一财季业绩大幅下滑，丰田、本田称有信心从地震中忧愁，故上调其盈利预测
- 2011年08月02日谢荣全等人，采用发放奖金、报销与工作无关的消费发票等手段，弥补工作人员应补偿给单位的保险费，致使国有资产480余万元被私分
- 2011年08月02日今年6月份，非农私营企业员工的平均周薪为789美元，较去年同期提高了2.3%。甚至看到制造公司组装线上的工人拿到绩效奖金。但不能代表美国经济已走上复苏道路
- 2011年08月02日上海相关部门２日公布“味千拉面”其汤料浓缩液的主要成分是“猪骨汤精”，由山东泰安一家食品企业生产；对涉嫌虚假宣传的问题，工商部门已介入调查。 2日股价下跌6%。
- 2011年08月02日银行服务收费关系群众切身利益，各银行业金融机构必须严格执行政府监管部门的规定，不得擅自推迟执行监管部门的文件规定，对明令取消的收费项目不得继续收费，不得分解收费项目，变相恢复收费或乱收费，不得强制或变相强制服务并收费
- 2011年08月02日7月31日至8月1日，宜昌普降中到大雨，局部地区暴雨。全市5个县市区13个乡镇10.79万人受灾，紧急转移安置1134人，农作物受灾面积14.59千公顷，倒塌房屋36间
- 2011年08月02日8月2日，数据显示韩国央行增持黄金，韩国的黄金储备量由此前的14.4吨增至39.4吨。对此，有关专家分析，韩国此举是为了对冲全球货币贬值的风险。
- 2011年08月02日7月28日以来的持续降雨已使陕西9个县区11.77万人受灾
- 2011年08月02日安哥拉32区块和临近的31号区块，共拥有20亿至30亿桶石油当量的油气储量
- 2011年08月02日澳大利亚中央银行2日召开月度货币政策会议，决定继续维持现行4.75%的基准利率不变。这是澳大利亚央行今年以来第七次作出维持利率不变的决定
- 2011年08月02日华为表示：“我们聘用萨福克先生不是请他去作说客，他的职责是帮助建造一种更全面的安全系统，并将华为在安全方面的能力传达给客户。”
- 2011年08月02日）2日，国内商品期货上市品种表现分化，工业品与农产品收盘涨跌不一，以上海期货交易所沪铅期货为首的工业类商品近全线下挫；而农产品相对较为强势，尾盘大多数上市商品小幅上涨收红
- 2011年08月02日液化厂一期将建设两条设计年产能为423万吨液化天然气的生产线及配套设施
- 2011年08月02日从债券一级市场看，资金面已经告别最紧阶段。同时央行公开市场操作连续释放宽松信号有利货币市场流动性好转。另外受季节性影响，8月财政存款涨幅将大幅减少，银行超储率将自7月低位以来有所反弹
- 2011年08月02日2010年国务院三峡办使用财政拨款开支的“三公”经费实际发生额为280.70万元，其中使用当年财政拨款217.84万元，以前年度财政拨款结转结余资金62.86万元。因公出国（境）支出141.46万元；公务用车购置及运行支出122.31万元；公务接待支出16.93万元
- 2011年08月02日农信社改革进入深水区，5年内投资股将全部取代资格股
- 2011年08月02日全球知名私募股权投资基金凯雷投资集团2日称，将向香港联交所上市公司海尔电器集团有限公司投资约1.37亿美元，加上在该公司的其他投资，凯雷将获得持有占该公司股份约9%的证券权益
- 2011年08月02日刚刚投入运营的青岛薛家岛电动汽车智能充换电站，是功能全、规模大、服务能力强的电动公交车充换电站，也是集公交车充换电、乘用车电池集中充电、配送以及储能应用于一体的电动汽车充换电站，可同时为120辆公交车电池充电，集中充电站可同时为360辆乘用车电池充电
- 2011年08月02日海尔日前与日本三洋电机株式会社就海尔意向收购三洋电机在日本、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和越南的洗衣机、冰箱及其他家用电器业务签署备忘录
- 2011年08月02日
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富