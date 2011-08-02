中招国际董事长涉嫌私分480余万国有资产被公诉 2011年08月02日 谢荣全等人，采用发放奖金、报销与工作无关的消费发票等手段，弥补工作人员应补偿给单位的保险费，致使国有资产480余万元被私分

湖北宜昌遭雷暴雨袭击10万多人受灾实 2011年08月02日 7月31日至8月1日，宜昌普降中到大雨，局部地区暴雨。全市5个县市区13个乡镇10.79万人受灾，紧急转移安置1134人，农作物受灾面积14.59千公顷，倒塌房屋36间

澳大利亚央行继续维持基准利率不变 2011年08月02日 澳大利亚中央银行2日召开月度货币政策会议，决定继续维持现行4.75%的基准利率不变。这是澳大利亚央行今年以来第七次作出维持利率不变的决定

工业品近全线下挫 大宗商品表现分化 2011年08月02日 ）2日，国内商品期货上市品种表现分化，工业品与农产品收盘涨跌不一，以上海期货交易所沪铅期货为首的工业类商品近全线下挫；而农产品相对较为强势，尾盘大多数上市商品小幅上涨收红

大型电动公交车充换电站在青岛投运 2011年08月02日 刚刚投入运营的青岛薛家岛电动汽车智能充换电站，是功能全、规模大、服务能力强的电动公交车充换电站，也是集公交车充换电、乘用车电池集中充电、配送以及储能应用于一体的电动汽车充换电站，可同时为120辆公交车电池充电，集中充电站可同时为360辆乘用车电池充电