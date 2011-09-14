- 2011年09月14日中国国务院总理温家宝在开幕式上表示，中国仍然愿意扩大对欧洲的投资。他并表示10月将同欧盟领导人进行会晤，希望这次会晤能够有所突破
- 2011年09月14日温家宝表示，中国过去30多年的快速发展，靠的是改革开放，未来的发展进步，也必须依靠改革开放。
- 2011年09月14日2011年夏季达沃斯于今日在大连召开，温家宝总理出席论坛并发表重要讲话。他表示，中国的发展离不开世界，世界的发展需要中国
- 2011年09月14日中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持物价总水平基本稳定，防止经济出现大的波动
- 2011年09月14日国务院总理温家表示，世界经济复苏的长期性、艰巨性、复杂性决定着战胜危机要靠信心、合作和责任
- 2011年09月14日
- 2011年09月14日2011年夏季达沃斯论坛于今日在大连召开，温家宝总理出席论坛并发表重要讲话。他提到，我们坚持用改革的办法破解发展难题，不断完善社会主义市场经济体制
- 2011年09月14日中国坚持用改革的办法破解发展难题，不断完善社会主义市场经济体制
- 2011年09月14日2011年夏季达沃斯于今日在大连召开，温家宝总理出席论坛并致辞。他表示，中国将坚持实施扩大内需战略，着力调整优化需求结构，增强消费需求拉动力
- 2011年09月14日北约对利比亚军事行动发言人拉瓦当天在意大利的那不勒斯通过视频说，“全国过渡委员会”向卡扎菲残余势力发出和平谈判的提议，但过去一周的事实表明，卡扎菲残余部队不愿谈判和失去他们所控制的城市。
- 2011年09月14日成立于今年以前的668只开放式基金最新估计资产净值总额为19936.2亿元，与去年年底时资产净值24161.81亿元的水平相比，缩水4225.61亿元，缩水比例为17.49%
- 2011年09月14日一淘网发布的8月“团购行业消费趋势报告”显示各城市消费者钟情于不同消费品，如北京网友青睐“哈根达斯”，华东城市倾向电影，华南城市偏爱KTV
- 2011年09月14日日本新任经济产业相枝野幸男13日在内阁会议后举行的记者会上表示，政府援助东京电力公司对福岛核事故进行赔偿的目的并不包括保护债权人和股东，原则上债权银行和股东也将负担一定的赔偿资金。枝野强调，政府援助的目的仅限于平息核事故、受害者赔偿及确保电力稳定供应
- 2011年09月14日2011年夏季达沃斯论坛于今日在大连召开，温家宝总理出席论坛并致辞。他表示，中国将坚持创新驱动，加快建设国家创新体系，大力增强科技对经济社会发展的支撑能力
- 2011年09月14日中国银监会日前向银行业机构发布“人人贷”风险提示，称人人贷（P2P）信贷服务中介公司存在“行业门槛低、无外部监管等7大风险，要求银行业金融机构采取有效措施，做好风险预警监测与防范。
- 2011年09月14日目前中兴和华为两家企业已经重新返回了利比亚，投入到该国的重建中，但其他几十家公司仍未真正返回利比亚
- 2011年09月14日据了解，在联合国的这次互动活动中，中国网友表现的最为积极，共有超过7万名网友在微博中向潘基文提问，提问数量占全部问题的50%。网名Maggie_Zhang_ 、浩寶寶Dragon 和王云青-淳三名网友因为提问被选中。
- 2011年09月14日沪深两市共有806家公司发布了三季度业绩预告，其中有618家公司业绩预喜，这些公司主要集中于纺织服装、轻工制造、建筑建材、有色金属等四大行业，上述行业今年前三季度业绩预喜股占比均在38%以上
- 2011年09月14日9月14日，世界卫生组织（WHO）公布了对各国因癌症、糖尿病等慢性非传染性疾病死亡的统计结果，其中日本2008年共有90.87万人因非传染性疾病死亡，约占死亡总人数的8成。15岁以上人群中约65%“运动不足”被认为是主要原因
- 2011年09月14日9月14日，青瓦台表示，应美国总统奥巴马的邀请，韩国总统李明博将于10月中旬偕夫人金润玉女士访问美国。韩联社称，这是李明博总统首次对美国进行的国事访问。迄今为止，李明博同奥巴马总统举行过共5次首脑会谈
- 2011年09月14日戴尔宣布，将再次斥资50亿用于股票回购。今年上半年，戴尔刚刚回购了16亿美元的股票。截至上一季度末，戴尔持有的现金和短期投资达到162亿美
- 2011年09月14日美国2010年官方贫困线标准为，有两个小孩的四口之家税前年现金收入低于22314美元，或两口之家低于14218美元，其中不包括食品券与住房补贴等福利。
- 2011年09月14日9月13日，日本政府称，将从美国本土进口液化天然气（LNG）。受福岛核事故影响，更多火力发电站替代核电站进行发电推动LNG需求上升，因此日本政府希望扩大采购渠道。美国有望于2015年全面出口LNG，日本希望届时能向其供应
- 2011年09月14日受上游资源性产品价格大幅攀升影响，部分行业效益状况恶化。1-7月，石油加工行业主营收入利润率几乎为零，利润同比下降94.8%
- 2011年09月14日浙江衢州的江山市，不少借贷资金来自民间自有资金，甚至有些公务员凭“优质身份”从银行贷款，再以更高利率交给担保公司从事间接放贷。
- 2011年09月14日通用航空专项发展规划是一项面向未来五至十年通用航空产业发展的全局性规划，包括基础设施建设、航空器制造业扶持、飞行人员和专业人员培训等内容。该规划将对民航“十二五”规划中的“加快通用航空事业发展”部分进行细化和完善
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