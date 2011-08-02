下半年钢铁产量增速将进一步放缓 2011年08月02日 由于钢材出口自3月份始呈逐月下降趋势，下半年除建筑钢材需求增长显著外，生产用板带材市场难有起色，预测下半年钢铁产量增速将可能放缓

首只封闭式债基到期在即 持有人态度左右命运 2011年08月02日 作为内地基金市场首只封闭式债券基金，富国天丰三年封闭期步入尾声。持有人的态度将左右这一产品的最终命运，即继续封闭抑或转为开放式LOF基金。富国基金方面表示，将基于持有人利益优先的原则，积极配合持有人的决定。

新华铁矿石价格指数环比上升1个单位至183 2011年08月02日 截至8月1日，中国港口铁矿石库存（沿海25港口）为9699万吨，比上周增加131万吨，环比增长1.37%。中国进口品位63.5%的铁矿石价格指数为183，上升1个单位；58%品位的铁矿石价格指数为151，上升1个单位