- 2011年08月02日中棉所对全国棉花产业进行的监测和分析显示行业状况很不乐观
- 2011年08月02日由于中国出口的商品越来越多，而且通过人为地保持人民币低汇率获得竞争优势，美国和欧盟对此的抵制也越来越多
- 2011年08月02日由于中国出口的商品越来越多，而且通过人为地保持人民币低汇率获得竞争优势，美国和欧盟对此的抵制也越来越多
- 2011年08月02日一线城市房地产限购令似乎取得成效，让有关方面误认为，可以同样处理二三线城市高房价，但忽视了其背后的深层次原因，最终结果可能是非常有限的
- 2011年08月02日中国经济增长不会出现大的起伏，更不会出现所谓的“二次探底”
- 2011年08月02日今年上半年，浙江省房地产开发投资为1857亿元，比2010年同期增长47.1%
- 2011年08月02日截至6月末，石油和化学行业规模以上企业26518家（主营收入2000万元以上企业），累计总产值5.32万亿元，创历史新高
- 2011年08月02日由于钢材出口自3月份始呈逐月下降趋势，下半年除建筑钢材需求增长显著外，生产用板带材市场难有起色，预测下半年钢铁产量增速将可能放缓
- 2011年08月02日沪指全天围绕2660点徘徊，最低接近2650点，之后主力资金及时护盘，启动黄金、煤炭板块，推升股指回升
- 2011年08月02日静安区建交委原主任高伟忠犯滥用职权罪、受贿罪被判处有期徒刑16年，没收人民币3万元
- 2011年08月02日作为内地基金市场首只封闭式债券基金，富国天丰三年封闭期步入尾声。持有人的态度将左右这一产品的最终命运，即继续封闭抑或转为开放式LOF基金。富国基金方面表示，将基于持有人利益优先的原则，积极配合持有人的决定。
- 2011年08月02日泰国第二十四届国会下议院第一次会议选举颂萨·革素拉暖为国会下议院议长暨国会主席，乍龙·占哥蒙及威素·差纳伦为副议长
- 2011年08月02日截至8月1日，中国港口铁矿石库存（沿海25港口）为9699万吨，比上周增加131万吨，环比增长1.37%。中国进口品位63.5%的铁矿石价格指数为183，上升1个单位；58%品位的铁矿石价格指数为151，上升1个单位
- 2011年08月02日
- 2011年08月02日受益于亚洲市场的强劲销售，宝马同期销售收入年升16.5%至179亿欧元
- 2011年08月02日中国纺织品今年1至5月出口产品价格增长21%，出口结构调整趋势显现
- 2011年08月02日汇添富基金将用3000万元自有资金认购旗下正在发行的汇添富黄金及贵金属型基金
- 2011年08月02日7月30日，印尼巴布亚省本哲县县长的两名候选人支持者因选举事件发生暴力冲突，双方持致命凶器斗殴，点燃数栋住宅。第二天，双方又在该县议会大厦前发生冲突
- 2011年08月02日巨灵财经统计显示，截至昨日，已有291家上市公司发布了上半年业绩报告。其中，100家公司净利润同比增长超过100%；28家公司净利润负增长或亏损，平均降幅为68.92%。
- 2011年08月02日中信证券认为，7月CPI将再创新高，政策暂时不会出现明显的松动
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