- 2011年08月02日8月1日，日本盐野义制药公司宣布，已就收购主要立足中国市场的长澳药业科技公司（C&O）一事同该公司的第一大股东达成协议。盐野义意在凭借此举正式打入中国市场。此次收购的目标是获得约66%的股份，收购金额预计约为140亿日元（约合人民币12亿元）
- 2011年08月02日该纪念活动将在该遗址西面的高速公路上举行，只有遇害者的亲戚才能允许进入该纪念场所寻找他们所爱人的姓名
- 2011年08月02日《财经》记者多方了解获悉，目前五矿的停产倡议并未得到北方稀土企业响应
- 2011年08月02日8月2日，韩国国防部发表声明，对日本2011年版《防卫白皮书》中称竹岛（韩国名：独岛）是日本“固有领土”一事提出“严正抗议”，要求日方立即纠正
- 2011年08月02日从公开市场到期资金的量来看，目前央行回笼货币的压力相对较小
- 2011年08月02日此次喷射面积巨大，等离子体旋转着喷至9.3万米的高空，如同天使从太阳内部钻出
- 2011年08月02日科学家们将原子大小的微粒以光速投入进16米长的加速器里，微粒在零下271摄氏度的真空中碰撞爆炸，展现了这一壮观的景象
- 2011年08月02日下半年紧缩的工具不变，而国际市场流动性可能更充裕，那么下半年想稳住物价，精力就只能放在“堵热钱”上面
- 2011年08月02日预计2011年各类物业的租金收入将接近或超过10亿元
- 2011年08月02日券商认为短融收益率反应到位，可以适当关注高信用评级的品种
- 2011年08月02日房地产开发商的预期改变，导致拿地积极性下降，对土地需求下降
- 2011年08月02日集装箱的租赁费用几乎与成本同步，目前，建造成本约2.3万元/个左右，租赁费用则按40﹪毛利率定价
- 2011年08月02日资金紧张背景下，公开市场操作连续释放宽松信号
- 2011年08月02日预计到2012年年中，Windows 7会超越Windows XP，成为微软最流行的一款操作系统
- 2011年08月02日
- 2011年08月02日中钢协于8月2日宣布，由中钢协编制的“中国铁矿石价格指数”将于8月试运行，10月份开始，按周进行公布
- 2011年08月02日《鹿鼎记》短期内仍将处于持续投入阶段，仍将拉低搜狐整体利润率
- 2011年08月02日8月2日晨，西藏自治区尼玛县发生5.1级地震。来自西藏自治区地震局的消息称，地震发生时尼玛县县城没有震感，截至目前，尚未接到人员伤亡和财产损失报告
- 2011年08月02日1日凌晨5时53分，时报广场一块大型液晶“中国屏”亮了起来，这块由新华社全资子公司新华影廊（北京）文化传播有限责任公司租用的大型广告屏，位于时报广场2号楼，是中国公司首次在有“世界十字路口”之称的纽约时报广场长期租用的大型户外液晶显示屏
- 2011年08月02日开元旅业拟分拆旗下中国最大民营高星级连锁酒店集团开元酒店来港上市，集资约2亿美元（约15.6亿港元）
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