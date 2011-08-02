韩国央行增持黄金外汇储备再创历史新高 2011年08月02日 截至7月底，韩国外汇储备总额上升至3110.3亿美元，同比增加65.5亿美元，韩国外汇储备规模继中国大陆、日本、俄罗斯、中国台湾、巴西和印度之后，排名全球第七位

印度两列火车迎头相撞 2011年08月02日

日本福岛第一核电站检测到迄今最高的辐射值 2011年08月02日 日本东京电力公司1日说，福岛第一核电站部分区域检测到每小时10希沃特的迄今最高辐射值，但东电表示这不会对抢修作业造成影响。东电表示，出现高辐射值的具体原因尚在调查之中。

美财政部预计第三季度大幅增加发债 2011年08月02日 美国财政部8月1日发布的数据显示，今年第三季度，美国财政部的发债规模环比将明显增加。

美债违约警报解除 金融市场难言欢庆 2011年08月02日 尽管7月31日晚美国总统奥巴马宣布，美国国会两党终于达成了债务协议，因而在8月2日期限前终于避免了美国陷入历史上首次债务违约的窘境，但随后金融市场的“狂欢”只进行了短短半个多小时。

美新任驻华大使骆家辉表示将努力推动美中合作 2011年08月02日 美国新任驻中国大使骆家辉1日在宣誓就职时表示，增强美中两国合作具有重要意义，他将在任内努力推动两国建设积极合作全面的双边关系