- 2011年08月02日截至7月底，韩国外汇储备总额上升至3110.3亿美元，同比增加65.5亿美元，韩国外汇储备规模继中国大陆、日本、俄罗斯、中国台湾、巴西和印度之后，排名全球第七位
- 2011年08月02日本次监测发现JESSIE、H&M、BOTON、IVYKKI艾维、PLAYBOY、VERO MODA等众多知名品牌休闲服装不合格
- 2011年08月02日
- 2011年08月02日据中国社科院与证券时报今日联合发布的《2011中国上市公司社会责任信息披露研究报告》显示，截至6月30日，A股上市公司发布各类社会责任报告共计531份，其中不及格报告数量为435份，不及格率81.92%。
- 2011年08月02日民营企业春和集团以1.15亿加元(1.2亿美元)收购加拿大上市的矿业公司Mag Industries Corp的要约已成功，并获得了发改委、商务部方面的批准。
- 2011年08月02日今年上半年初具规模的团购网站从2010年底的2612家发展到5300家。
- 2011年08月02日从盘面上看，多数板块走低，个股普遍下跌
- 2011年08月02日有报道称，Twitter在此轮融资中将募集高达8亿美元资金，其中的4亿将发放给该公司员工和投资者
- 2011年08月02日中国钢铁工业协会副会长张长富2日宣布，由中钢协编制、旨在更真实反映铁矿石行情的“中国铁矿石价格指数”将于8月试运行，10月正式开始，按周发布
- 2011年08月02日科学家预测，明年浒苔还会入侵青岛。目前，关于浒苔的来源、演变机制、生态效应等，还存在诸多未知
- 2011年08月02日近日，网友发帖曝光麦当劳密云鼓楼餐厅门前，被烈日暴晒的汉堡原料面包。麦当劳表示已对该餐厅进行严肃处理。
- 2011年08月02日日本东京电力公司1日说，福岛第一核电站部分区域检测到每小时10希沃特的迄今最高辐射值，但东电表示这不会对抢修作业造成影响。东电表示，出现高辐射值的具体原因尚在调查之中。
- 2011年08月02日美国财政部8月1日发布的数据显示，今年第三季度，美国财政部的发债规模环比将明显增加。
- 2011年08月02日尽管7月31日晚美国总统奥巴马宣布，美国国会两党终于达成了债务协议，因而在8月2日期限前终于避免了美国陷入历史上首次债务违约的窘境，但随后金融市场的“狂欢”只进行了短短半个多小时。
- 2011年08月02日美国新任驻中国大使骆家辉1日在宣誓就职时表示，增强美中两国合作具有重要意义，他将在任内努力推动两国建设积极合作全面的双边关系
- 2011年08月02日8月2日，日媒在日本发布2011年版《防卫白皮书》当天发表评论称，日本欲在日美同盟的基础上联手东盟构筑对华包围网的意图明显。但是，要遏制在军事、经济两方面影响力均在提高的中国并非易事。理由是：鉴于日美两国均面临财政困难、能用于完善防卫体系的资金有限，要强化同盟关系无疑需下更大一番工夫
- 2011年08月02日中国网民达到4.57亿，网购交易总额超过5000亿元，占社会消费品零售总额约3.5%；网络购物用户1.61亿，年增48.6%
- 2011年08月02日让利率保持这么低的水平，就是赤裸裸地抢劫穷人，养肥富人
- 2011年08月02日美国国会两党终于达成了债务协议，因而在8月2日期限前终于避免了美国陷入历史上首次债务违约的窘境，但随后金融市场的“狂欢”只进行了短短半个多小时,美国长期债务问题并未得到有效解决，经济复苏的前景依然令人担忧
- 2011年08月02日债务所占比例过高，美国人债务负担过重，由此判断，“美国公共债务的危机还是有可能在未来出现”
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