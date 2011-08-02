美债务协议未能提振欧洲股市 2011年08月02日 由于美国国会两党就债务上限达成协议，欧洲主要股市受到短暂提振，8月1日普遍高开，但协议中的不确定因素和美国经济形势的低迷，最终导致欧洲主要股指到收盘时普遍大幅下跌，银行股损失最为惨重

新华社亮相时代广场 2011年08月02日