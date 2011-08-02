- 2011年08月02日8月2日，日本财务相野田佳彦对媒体称，“日元被严重高估”、“正在同所有相关方面进行各种沟通”。共同社称，这暗示日本政府正在和美国等外国政府协商干预汇市
- 2011年08月02日本田公司有意对日本向北美出口的小型车“飞度”实现本地化生产，小型车利润空间小且日元处高位，使出口无利可图，于是，本田8月1日透露，正在研究在墨西哥新建汽车工厂
- 2011年08月02日由于美国国会两党就债务上限达成协议，欧洲主要股市受到短暂提振，8月1日普遍高开，但协议中的不确定因素和美国经济形势的低迷，最终导致欧洲主要股指到收盘时普遍大幅下跌，银行股损失最为惨重
- 2011年08月02日政府也可以新建一个归财政部所有的平台来承担这些贷款，即地方政府融资平台贷款解决机构
- 2011年08月02日另外，筹划已久的中国华融改制事宜也进入实质操作阶段。目前，华融改制已着手方案沟通和资产评估
- 2011年08月02日8月2日，日本发布《防卫白皮书》，称去年发生日中撞船等事件，中国的应对措施“可以被认为是在与周边各国对立的问题上摆出了高压姿态”，要求中国有大国的觉悟并负起责任
- 2011年08月02日由于需求减少以及世界经济复苏失去推动力，亚洲、美国和欧洲的制造业指数都在下降
- 2011年08月02日8月1日，朝鲜表示，希望早日恢复六方会谈。法新社援引朝鲜外务省一名发言人的话说，朝鲜“希望不设前提早日恢复六方会谈的立场没有变”
- 2011年08月02日11地方债03中标利率最终落在4.07%，相比前次发行3年期地方债票面利率走高14个基点
- 2011年08月02日统计显示，今年1-5月份国内制药业销售额同比增长28.9%，较2010年同期27.4%的增速相比，略有上升；利润同比增长18%，与2010年同期37%的增速相比，增幅急剧下滑19个百分点
- 2011年08月02日今年3月，国土资源部发布的《关于下达2011年钨矿锑矿和稀土矿开采总量控制指标的通知》，确定今年全国稀土矿开采总量控制指标为9.38万吨。截至7月底，稀土矿开采总量控制指标已基本用完。
- 2011年08月02日近日公布第二季GDP增长达9.5%，仅较第一季9.7%小幅滑落，优于市场预期，中国经济硬着陆可能性不大，经济减速进一步印证下半年CPI回落趋稳
- 2011年08月02日
- 2011年08月02日中国石化在海外的第一个润滑油项目28日在新加坡破土动工，项目初期投资5.8亿元人民币，设计年生产能力10万吨，预计于2012年10月底具备投产条件。
- 2011年08月02日8月1日，蔬菜价格以降为主；禽蛋、牛羊肉、水产品、水果、食用油价格微幅波动
- 2011年08月02日决定追究鄱阳县“2·11”案件57名相关人员的责任，37人受到纪律处分
- 2011年08月02日美国东部时间时间8月1日晚间，美国众议院以269票赞成和161票反对最终通过了国会两党领袖昨日达成的债务上限协议，该协议将上调政府借债上限额度2.1万亿美元，以消除美国债务违约风险。
- 2011年08月02日由于小伊伊的左下肢受到挤压，神经和组织遭受一定损伤，医院打算在本周再对她进行一次手术，观察左下肢的恢复情况，并进行相应的治疗
- 2011年08月02日净利润增速远超应收增长，不过，财报显示，上半年公司获得的投资收益和政府补贴相加有1亿元左右
- 2011年08月02日凭借向好的行业景气度，金蝶以收购公司或成立子公司的方式扩大营收
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