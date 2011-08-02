容克说美国信用评级如遭下调将引起连锁反应 2011年08月02日 欧元集团主席、卢森堡首相让－克洛德·容克在法国《费加罗报》网站1日晚刊登的专访中说，美国信用评级一旦遭下调，将引起连锁反应，殃及欧洲以及世界其他经济体。