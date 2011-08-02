- 2011年08月02日销售结构上移提高公司的盈利能力，对冲毛利率的下降趋势，宇通客车上半年实现净利润4.2亿元
- 2011年08月02日从即日起，每辆车每做一笔生意补助一元钱。临时补助款由该市财政出资
- 2011年08月02日对于香港来说，如果人民币资金无法运用或运用方式有限，则必定会遭到市场主体抛弃
- 2011年08月02日网上照片上的男子目前不能确定是否为该单位人员，他们看到此帖后已经向警方报案
- 2011年08月02日公司正积极向锡、铜、铅综合类有色公司转变，拟定向增发募资加快多元化发展
- 2011年08月02日日前，徽商银行正式启动股权委托集中登记管理工作，将其全部股份81.75亿股委托安徽省股权交易所进行集中登记管理
- 2011年08月02日公司主要产品保持量价齐升态势，毛利率处于高位，使业绩大幅增加
- 2011年08月02日虽然该公司目前仍然是中国最大的在线酒店预订和机票分销公司，但是其业务已经受到新型业务模式的挑战
- 2011年08月02日继上月宣布终止2.1亿元销售协议后，彩虹精化与另外两家合作商也正式签署协议，终止今年2月份签署的《销售总协议》
- 2011年08月02日菲律宾说的和做的根本不是一码事，马尼拉明显缺少和平解决南海问题的诚意
- 2011年08月02日净利润降低主要是因为燃料成本的大幅增加、2台发电厂的关停，以及所得税支出增加所致
- 2011年08月02日这次上线，肯定还有地方不完善，但是我们希望这是一个靶子，把它抛出来，接受公众的检验和批评建议
- 2011年08月02日受东南融通事件影响，投资者对中概股的信心进一步受挫
- 2011年08月02日纠结已久的亚美大宁股权转让问题再出新版，兰花科创拟以5973万美元受让亚美大宁5%的股权
- 2011年08月02日海正药业拟200万美元参股美国PharmTak公司，公司称此举有利于公司加快开拓国际制剂市场的步伐
- 2011年08月02日欧元集团主席、卢森堡首相让－克洛德·容克在法国《费加罗报》网站1日晚刊登的专访中说，美国信用评级一旦遭下调，将引起连锁反应，殃及欧洲以及世界其他经济体。
- 2011年08月02日故宫博物院副院长，事故调查组组长陈丽华回应称调查过程比较复杂，可以理解公众质疑，但是故宫不敢也不可能存在有意瞒报
- 2011年08月02日公司斥资2.025亿澳元（约合14.29亿元）收购澳大利亚两公司100%股权，进一步拓展澳洲煤炭市场，为兖煤澳洲上市做准备
- 2011年08月02日7月百城住宅均价环比微涨0.21%,较上月0.41%的涨幅继续放缓,其中北京等十大城市住宅均价与6月基本持平。但同时仍有逾六成城市价格指数出现上涨
- 2011年08月02日美国运通疑抛售约6.38亿股工商银行H股股份
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富