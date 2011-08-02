- 2011年08月02日据英国《每日邮报》近日报道，过去3年，英国科学家已秘密制造了155个同时包含人类与动物基因的杂交胚胎。消息出来后，欧美多家媒体表示震惊。据介绍，全球多国研究人兽胚胎，首个人兽胚胎在中国诞生。
- 2011年08月02日G7363、D5401、G7003等5趟列车出现不同程度晚点，其中在G7003上，有乘客曾试图砸开车窗，但被乘务员阻止
- 2011年08月02日美国两党就提高债务上限达成一致，此举虽然避免了美债违约，但意味着美国继续开动美元“印钞机”，这无疑将加剧中国等新兴市场的通胀形势。有关专家指出，美债的长期风险不容低估，中国应考虑主权债务工具的多样化。
- 2011年08月02日
- 2011年08月02日境内企业直接从境外银行借人民币不受央行基准利率的限制，规模一大会冲击到境内人民币贷款市场
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- 2011年08月02日银监会已于近期下发的通知指出，部分担保机构涉嫌非法吸收公众存款、直接发放贷款，某些银行工作人员利用职务之便协助担保机构高息揽储、高利放贷并牟取不正当利益，对金融秩序造成不良影响。
- 2011年08月02日文件规范了企业资产重组程序，并要求完善信息披露，加强债券资金用途监管
- 2011年08月02日伊拉克政府1日公布的统计数字显示，7月份伊拉克全国各地共有259名伊拉克人死于各类暴力袭击事件，是今年以来死亡数字第二高的月份。
- 2011年08月02日波兰首都华沙及其他一些城市1日举行活动，纪念反纳粹华沙起义67周年。7月31日，演员们还身着二战时期的服装，在华沙街道上重现了华沙起义的场景。
- 2011年08月02日铁道部所属运输企业2011年上半年盈利42.9亿元，总负债首破2万亿，负债率为58.53%
- 2011年08月02日联合国负责人道主义事务的副秘书长阿莫斯8月1日在纽约联合国总部说，发生在非洲之角的严重旱灾仍在不断恶化，联合国目前还急需14亿美元以向该地区提供人道主义救援。
- 2011年08月02日俄罗斯政府总理普京1日在莫斯科批评美国经济“寄生于世界经济和美元的垄断地位”，与此同时，他对美国为避免出现债务违约所作的努力表示赞赏。
- 2011年08月02日随着厦门融典融资担保有限公司(下称厦门融典)巨额坏账危机蔓延爆发，与之相关的地下金融食物链开始陷入恐慌。厦门融典苦心经营多年的隐秘资金链一夜之间土崩瓦解，外界盛传其债务高达37亿元，消息称甚至有银行行长牵扯其中。
- 2011年08月02日汇丰控股上半年净利增35% 欧洲业务缩水严重
- 2011年08月02日因受贿罪一审被判处死刑，缓期两年执行的中国移动通信集团公司原党组书记、副总经理张春江已经放弃上诉
- 2011年08月02日“巴菲特去年也曾表示看好招商银行。所以我建议招行向巴菲特定向增发，巴菲特的投资效应肯定会拉升招行的股价，招行可以稍高于目前市价给巴菲特3-5年的优先认股权。”陕西创盈投资有限公司董事长崔军表示。
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