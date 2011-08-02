疲软经济数据拖累纽约股市 2011年08月02日

避险需求减弱打压纽约金价小幅收低 2011年08月02日

纽约油价8月1日下跌 2011年08月02日

纽约汇市美元对主要货币涨跌互现 2011年08月02日

伦敦基本金属期货价格1日涨跌互现 2011年08月02日

伊拉克7月死于暴力袭击人数创今年第二高 2011年08月02日 伊拉克政府1日公布的统计数字显示，7月份伊拉克全国各地共有259名伊拉克人死于各类暴力袭击事件，是今年以来死亡数字第二高的月份。

波兰首都华沙纪念反纳粹起义67周年 2011年08月02日 波兰首都华沙及其他一些城市1日举行活动，纪念反纳粹华沙起义67周年。7月31日，演员们还身着二战时期的服装，在华沙街道上重现了华沙起义的场景。