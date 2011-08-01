国航南航等上调800公里以上国内航线燃油费 2011年08月01日 调整前的每位旅客140元调整为150元，而800公里以下（含800公里）航线的燃油费标准未作调整，仍为80元每人

温州动车事故22名遇难者家属签订赔偿协议 2011年08月01日 《财经》综合报道 包括意大利籍的LIGUORI ASSUNTA。截至目前，该起事故共造成40人死亡，另有约百名伤员仍在院治疗