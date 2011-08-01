- 2011年08月02日云维股份（600725）8月1日晚间公告，7月31日17时17分，全资子公司云南云维化工精制有限公司在对1，4-丁二醇装置进行检修过程中发生一起窒息伤亡事故，共造成4名作业人员受伤，其中2人经抢救无效死亡，另外2人目前伤情稳定。
- 2011年08月02日《新“限购令”或8月出台》等九则
- 2011年08月02日8月1日人民币对美元汇率中间价报6.4399，创出汇改以来新高。一些市场分析人士认为，尽管人民币仍处于升值的通道中，但升值的脚步或有所放缓，升值已接近尾声，明年双向波幅或会加大。
- 2011年08月01日调整前的每位旅客140元调整为150元，而800公里以下（含800公里）航线的燃油费标准未作调整，仍为80元每人
- 2011年08月01日花旗还预计，政府或将有针对性的出台政策以帮助中小企业
- 2011年08月01日中国红十字会总会捐赠信息发布平台31日上线试运行引起社会广泛关注，截至2011年8月1日13时30分，该信息发布平台的点击量已达到1800万
- 2011年08月01日中国的短期风险主要来自通胀，近几周的食品价格数据表明通胀风险仍居高不下
- 2011年08月01日对“捐赠数据出现误差”，中国红十字会总会解释，由于一些捐赠人捐款时填写的信息不完整，加之平台还处于试运行阶段，“捐赠查询”中会出现重名、重复、遗漏等多种情况。对此，中国红十字会总会表示愿意为捐赠人提供进一步的人工查询服务
- 2011年08月01日
- 2011年08月01日包括意大利籍的LIGUORI ASSUNTA。截至目前，该起事故共造成40人死亡，另有约百名伤员仍在院治疗
- 2011年08月01日公告称原因是2011年上半年农副产品及猪肉价格的不断上涨，根据金字火腿的发展战略、价格体系、成本因素及市场需求等综合考虑
- 2011年08月01日
- 2011年08月01日2011年7月1日以前核准建设、2011年12月31日建成投产、尚未核定价格的太阳能光伏发电项目，上网电价统一核定为每千瓦时1.15元
- 2011年08月01日这批3年期离岸人民币计价债券的最终指导收益率被定在4%
- 2011年08月01日截至7月31日，京沪高铁开通运营一个月以来，共开行动车组列车5542列，日均179列；运送旅客525.9万人，日均17万人
- 2011年08月01日本期票据的票面年利率为5.65%
- 2011年08月01日TCL集团表示，华星光电继续维持今年8月初投产，10月份正式运营量产的时程不变，同时2012年末总产能目标维持每月10万片基板不变
- 2011年08月01日除资产管理业务营业收入较去年同期上升78.80%之外，其他业务营业收入均出现下滑
- 2011年08月01日西北地区中西部、内蒙古中西部、黄淮西部、江汉、江南大部、华南西部、西南地区东部及东北地区东部等地降水量较常年同期偏少3～8成，部分地区偏少8成以上。其中，贵州和湖南降水量为1951年以来历史同期最少值
- 2011年08月01日
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