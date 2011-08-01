ＰＴＡ领涨大宗商品 2011年08月01日 受美国提高债务上限达成一致的带动，当天商品市场近全线走高

沪黄金期货全线下挫 仅成交92亿元 2011年08月01日 上海期货交易所数据显示，市场交易继续较为清淡，截至收盘，仅８个上市合约成交，总成交１９７３８手，成交额６５．９２亿元

沪黄金期货全线下挫 仅成交66亿元 2011年08月01日 上海期货交易所数据显示，市场交易继续较为清淡，截至收盘，仅８个上市合约成交，总成交１９７３８手，成交额６５．９２亿元

农业部将推动种子企业兼并重组 严打制售假劣种子 2011年08月01日 农业部将严格种子品种管理，加大品种推出力度，加强种子市场监管，依法严厉打击制售假劣种子和套牌侵权的违法行为

印度官方下调本财年经济增长预期 2011年08月01日 尽管本财年8．2％的预计增幅低于上一财年的8．5％，但考虑到当前世界形势，这一增幅已经相当好了，应当视为高增长

法国政府欢迎美国会两党就提高债务上限达成一致 2011年08月01日 美国国会两党就提高债务上限达成一致，对欧洲、美国和世界其他各经济体来说都是一个“非常好的消息”，将有利于世界经济增长