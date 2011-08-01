- 2011年08月01日未来“符合公路法、国有土地资产管理办法、保障房项目、国务院审批的重大项目”等地方政府融资平台项目将有望继续获得银行贷款
- 2011年08月01日
- 2011年08月01日受美国提高债务上限达成一致的带动，当天商品市场近全线走高
- 2011年08月01日上海期货交易所数据显示，市场交易继续较为清淡，截至收盘，仅８个上市合约成交，总成交１９７３８手，成交额６５．９２亿元
- 2011年08月01日上海期货交易所数据显示，市场交易继续较为清淡，截至收盘，仅８个上市合约成交，总成交１９７３８手，成交额６５．９２亿元
- 2011年08月01日记者采访铁路温州南站长吕庆祥，对方说：我不知道原因，不要问我
- 2011年08月01日救援民警在生命探测仪显示无任何生命迹象的情况下，决不轻易放弃，反复搜索，在距离事故发生20小时后成功营救出一名2岁半的小女孩
- 2011年08月01日在国内整体资源供应较为充足的情况下，若加强区域间调配便可以缓解局部资源紧张地区，类似去年的大面积的“油荒”便不会再度出现
- 2011年08月01日本田第二季度净利润下滑近9成，但仍然调高其年度盈利目标；丰田7月在华销量则同比增长近28.4%，日系车从地震中快速恢复
- 2011年08月01日港人期望人大常委成立特别委员会，彻查温州动车事故，同时要求国务院公开辖下调查组的报告，转交人大常委会审议，再决定是否需要成立特别委员会跟进
- 2011年08月01日农业部将严格种子品种管理，加大品种推出力度，加强种子市场监管，依法严厉打击制售假劣种子和套牌侵权的违法行为
- 2011年08月01日尽管本财年8．2％的预计增幅低于上一财年的8．5％，但考虑到当前世界形势，这一增幅已经相当好了，应当视为高增长
- 2011年08月01日美国国会两党就提高债务上限达成一致，对欧洲、美国和世界其他各经济体来说都是一个“非常好的消息”，将有利于世界经济增长
- 2011年08月01日本期地方债认购倍数有1.45倍。财政部代发的地方政府债券有国家信用支撑，但其收益率大幅高出同期限国债。在债券市场悲观情绪宣泄后，自然获得机构资金重新配置
- 2011年08月01日铁路部门对全国铁路使用该设备的处所进行了逐一清理和整改并进行了测试，确认无误
- 2011年08月01日
- 2011年08月01日味千8月1日在公告中承认曾经因违法使用添加剂被罚。8月1日股价大跌12%
- 2011年08月01日裁减的岗位不包括在售出业务部门之内，全属于现有持续经营的业务部门
- 2011年08月01日日本核泄漏事故后，已经有多种农牧产品和水产品被检测出放射物超标
- 2011年08月01日事故的调查和结论，将由国务院甬温线特别重大铁路交通事故调查组调查认定，并最终公布
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