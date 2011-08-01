- 2011年08月01日张朝阳称，搜狗增长态势已凸显，其中70%-80%的收入来自于搜索广告，预计2012年将实现盈亏平衡
- 2011年08月01日航空煤油价格上涨，造成航空企业成本增加，为了缓解油价上涨给航空公司带来的成本增支压力，航空公司也将根据航空煤油出厂价格调整附加费
- 2011年08月01日“我们也希望招聘来自中国和印度的员工，因为我们需要他们的技术和他们对本国市场的理解。”
- 2011年08月01日海通证券预计，7月PMI数据暗示经济触底反弹，7月工业增加值或降至14%
- 2011年08月01日
- 2011年08月01日该数据仍超出经济学家市场此前预期50.1%的水平，这或许意味着制造业将触底反弹
- 2011年08月01日7月25日，发改委下发了《国家发展改革委关于河北钢铁集团矿业有限公司司家营铁矿二期采选工程项目核准的批复》，这个项目建成后将成为亚洲最大的铁矿山。
- 2011年08月01日东方航空拟发行三年期离岸人民币债券，募集资金将用于公司日常运营
- 2011年08月01日中国经济诸多信号中，用电量是最为靠谱的指标，综合其他指标可以判断，下半年中国经济不会大幅回落
- 2011年08月01日农业部日前确定，将以种子为重点，加快研究和推进农业科技进步，推动种子企业兼并重组，坚持扶优扶强，培育具有核心竞争力和较强国际竞争力的“育繁推一体化”种子企业。
- 2011年08月01日沪上新人婚礼消费大头依旧是婚宴，而且随着每年12%以上的涨幅，今年仅婚宴开销就逼近了9万元
- 2011年08月01日今年6月份，工、农、中、建国有四大行新增贷款1982.49亿元人民币，较5月份的1952亿元多增约30亿元
- 2011年08月01日杭州在8月1日上午发生出租车停运事件，停运规模较大的在汽车北站、登圆路、湖州路三个位置。停运原因为路堵、燃油费高导致出租司机不满
- 2011年08月01日7月28日，工行、农行、中行、建行、交行等18家全国性商业银行与其在沪举行了“银联在线支付”业务交流会。会上，各银行就基于“银联在线支付”平台，拓展网上商户收单业务，扩大网上支付服务领域，推动线上“联网通用”，达成共识
- 2011年08月01日“尽管自己在新闻发言中可能有不足，但在那个需要我站出来的时候，我站出来了，而且自己没有说假话和违心的话。”
- 2011年08月01日早上大盘低开高走，但是反弹力度不大，中石油起到护盘的行为，但是上周五走强的银行股今日调整
- 2011年08月01日工商银行北京市分行上半年对外担保业务量已突破20亿美元，同比增速超100%
- 2011年08月01日
- 2011年08月01日舟曲交通灾后重建工程自2011年4月1日正式启动至7月底，已完成工作量1.5亿元，占总投资的36.48%
- 2011年08月01日商务座则基本都是空凳子。在“G”字头车票大量剩余的同时，上海开往北京夕发朝至的“独苗”——T110次列车票却依旧抢手。
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