发改委批准河北钢铁集团建设亚洲最大铁矿 2011年08月01日 7月25日，发改委下发了《国家发展改革委关于河北钢铁集团矿业有限公司司家营铁矿二期采选工程项目核准的批复》，这个项目建成后将成为亚洲最大的铁矿山。

农业部将推动种子企业兼并重组 2011年08月01日 农业部日前确定，将以种子为重点，加快研究和推进农业科技进步，推动种子企业兼并重组，坚持扶优扶强，培育具有核心竞争力和较强国际竞争力的“育繁推一体化”种子企业。