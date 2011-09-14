法国司法机关对希拉克收受非洲政要献金传闻展开调查 2011年09月14日 巴黎大审法院当天说，有关包括希拉克在内的几名法国政治人物涉嫌收受来自非洲地区政治献金的案件已经交由下属分管经济事务的检察部门处理。

英首相自爆曾被克格勃招募 俄总统赞会是好间谍 2011年09月14日 英国首相卡梅伦前往俄罗斯进行了一次旋风式的访问，前后24小时还不到，他是自2006年前俄罗斯特工在伦敦被谋杀后，第一位访俄的英国首相。

美中情局长说反恐斗争将长期持续 2011年09月14日 美国中央情报局局长彼得雷乌斯说，“基地”组织的重心正在一定程度上向南亚以外地区的分支机构转移，特别是位于也门的“基地”组织阿拉伯半岛分支已经成为该组织最危险的一个分支。

中国中冶12位高管集体增持 2011年09月14日 《财经》综合报道 中国中冶并未在公告中陈述高管们增持的原因