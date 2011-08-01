- 2011年08月01日意大利海岸警卫队1日在意大利南端小岛兰佩杜萨附近发现一艘载满非法移民的船只，在船上找到25具非法移民尸体。
- 2011年08月01日两家股权投资中心分别为重庆新希望股权投资中心和重庆中顶伟业股权投资中心，均由刘永好与自然人王航、刘畅共同投资设立，并将在重庆市开展股权投资业务
- 2011年08月01日据国家发改委网站今日发布的通知，我国将规范太阳能光伏发电价格管理，制定新的太阳能光伏发电标杆上网电价，2011年7月1日及以后核准的太阳能光伏发电项目除西藏外，均按每千瓦时1元执行。
- 2011年08月01日从调查结果来看，公众认为当前社会的诚信度在倒退
- 2011年08月01日受持续少雨影响，重庆西南部綦江、万盛、南川等地遭受严重干旱，部分城镇因水源不足出现供水告急
- 2011年08月01日味千拉面汤料秘方支出费用占公司营业额不到1%，低成本造就了公司高达69%的毛利率
- 2011年08月01日制药行业也面临着来自基本药物招标采购、药品降价、原料药成本攀升、研发动力不足等外部环境和自身发展的多重考验。中国医药企业管理协会会长于明德预计，今年下半年制药业利润将同比增长15％－16％，增速下滑之势或成定局。
- 2011年08月01日9名被告人均被以生产、销售伪劣产品罪判刑，王春平被判处无期徒刑，其他8名被告人分别被判处7年至15年不等的有期徒刑
- 2011年08月01日为缓和国内能源危机，在8月1日至2日于北京举行的首次巴中能源项目联合工作组会议上，巴基斯坦当局将与中国官员讨论巴基斯坦-伊朗天然气管道项目
- 2011年08月01日货币政策在回归稳健之后，积极的甚至扩张性的财政政策要解决许多问题
- 2011年08月01日广州是从2004年开始，对流动人员（以前也称外来暂住人员）征收2.5元/月/人的治安联防费。在广州居住半年以上的外来人员，从居住的第7个月开始缴纳治安联防费。面向聘用流动人员单位或企业收取的流动人员调配费还暂未停收
- 2011年08月01日
- 2011年08月01日2011年7月1日以前核准建设、2011年12月31日建成投产、我委尚未核定价格的太阳能光伏发电项目，上网电价统一核定为每千瓦时1.15元
- 2011年08月01日7月份汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)从6月份的50.1降至49.3，表明中国制造业活动自2010年7月以来首次出现萎缩
- 2011年08月01日今年1-6月，我国船舶及浮动结构体出口金额206.2亿美元，同比增长6.5%，增幅下降40.8个百分点
- 2011年08月01日2010年地方各级审计机关共审计（调查）15.7万个单位，共查出违规问题金额3280.5亿元
- 2011年08月01日这波大起大落的行情，让棉花产业链上的各个环节都信心大减，而对后市的担心，也正让多年来习惯从棉花中“淘金”的农民逐渐放弃这种“赌博”。
- 2011年08月01日据广西糖网数据显示，7月27日，我国食糖主产区广西白砂糖现货报价达每吨7660元，创历史新高。 从7月初到现在，一个月内涨500多元/吨
- 2011年08月01日坚持把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务，继续实施好稳健的货币政策，保持必要的政策力度
- 2011年08月01日美国两党同意削减赤字、提高政府债务上限的消息刺激亚太主要股市高开高走
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