意海岸警卫队发现25具非法移民尸体 2011年08月01日 意大利海岸警卫队1日在意大利南端小岛兰佩杜萨附近发现一艘载满非法移民的船只，在船上找到25具非法移民尸体。

重庆西南部重旱区应措确保城镇供水 2011年08月01日 受持续少雨影响，重庆西南部綦江、万盛、南川等地遭受严重干旱，部分城镇因水源不足出现供水告急

制药业面临内忧外患 下半年增长放缓或成定局 2011年08月01日 制药行业也面临着来自基本药物招标采购、药品降价、原料药成本攀升、研发动力不足等外部环境和自身发展的多重考验。中国医药企业管理协会会长于明德预计，今年下半年制药业利润将同比增长15％－16％，增速下滑之势或成定局。

河北昌黎假酒案一审一主犯被判无期 2011年08月01日 9名被告人均被以生产、销售伪劣产品罪判刑，王春平被判处无期徒刑，其他8名被告人分别被判处7年至15年不等的有期徒刑