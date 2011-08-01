- 2011年08月01日美债违约，意味着美国政府信用下跌，不代表美元走软。美债不违约，可能恰恰相反，代表美联储有可能开动印钞机，美元反而要看空
- 2011年08月01日中金公司的观点认为，短期内货币政策首要目标仍是控通胀，但如果风险溢价导致总体融资条件显著紧缩，加上外部需求比预期弱，货币政策调整力度可能相应降低
- 2011年08月01日双鹭药业上半年业绩的大幅增长是通过转让北京普仁鸿医药销售有限公司股权所致。根据该公司议事规则，这项交易必须经股东大会批准才生效。但股东大会是7月28日召开的，普仁鸿工商变更在6月底就完成并支付交易款项
- 2011年08月01日7月29日，北京粮食集团有限责任公司与汇源果汁在北京签署战略合作协议，成为产业发展战略合作伙伴
- 2011年08月01日最新一期美国《科学》杂志就全球人口问题刊登多篇文章。其中一篇文章预测说，世界人口今年10月底将达70亿，而2050年，全球人口将达93亿。
- 2011年08月01日
- 2011年08月01日上海期货交易所的工业品种成交量和成交额降幅明显，而郑州商品交易所则得益于棉花、PTA品种的大幅增长，后者更是以此占据了四大期货交易所中三分之一的版图，月内成交额居四大交易所之首
- 2011年08月01日中金所自2011年8月8日起暂停接受后两个季月合约上的市价指令申报
- 2011年08月01日投资1.138亿美元联合环境技术的可转换债券
- 2011年08月01日国金证券研究所发布的研究报告显示，由于政府控价措施的实施，猪肉价格涨幅收窄，“猪肉价格拐点”或在7月底出现。而7月最终CPI在6.4%左右。
- 2011年08月01日台塑石化上周六表示，台塑化董事长王文潮和总经理苏启邑为工厂近期发生的多起火灾提出辞呈。
- 2011年08月01日加快推进存款保险制度的建立，解决少数长期经营不善、包袱过重、风险较大的农村中小金融机构的市场化退出问题
- 2011年08月01日从盘面上看，半数以上个股上涨。其中，煤炭、化工、新能源等板块走高
- 2011年08月01日7月29日，土耳其军队高层统帅集体辞职，政府批准后，火速委派新人接任；7月30日，该国总统居尔称，军队目前运转如常。美媒称，该事件显示出“军方对土耳其政治体制影响力的终结”
- 2011年08月01日9名被告人均被以生产、销售伪劣产品罪判刑，王春平被判处无期徒刑，其他8名被告人分别被判处7年至15年不等的有期徒刑
- 2011年08月01日在113个环保重点城市中，有68个城市达到二级标准，占60.2%；45个城市空气质量超标，占39.8%，其中1个城市空气质量级别为劣三级
- 2011年08月01日统计显示，在113个环保重点城市中，45个城市空气质量超标
- 2011年08月01日此间市场交易员评价说，本期地方债利率水平高，收益好，具有不错的投资价值
- 2011年08月01日统计显示，2011年上半年，重点流域水环境质量总体为轻度污染
- 2011年08月01日2011年二季度中国中小企业发展指数（SMEDI）为100.2，比一季度下降3.9。成本高、融资难及对宏观经济的消极感受正制约中小企业的发展
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