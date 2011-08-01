中金所将暂停两个季月期指合约市价指令申报 2011年08月01日 《财经》综合报道 中金所自2011年8月8日起暂停接受后两个季月合约上的市价指令申报

河北昌黎假酒案一审宣判一主犯被判处无期徒刑 2011年08月01日 9名被告人均被以生产、销售伪劣产品罪判刑，王春平被判处无期徒刑，其他8名被告人分别被判处7年至15年不等的有期徒刑