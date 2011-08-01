- 2011年08月01日受行业利好趋势影响，该公司积极向整体解决方案提供商角色转变，行业内优势将继续显现
- 2011年08月01日市区廉租房租金标准为每月每建筑平方米1元，二期经济适用房基准价格为1712元/平方米
- 2011年08月01日指数下滑轻微，需求、库存、价格的搭配比较合理，需求增长、库存去化、价格轻微下滑的特征总体比较稳健
- 2011年08月01日汇丰由此成为内地第一家、也是目前惟一一家拥有取得上期所会员资格、可以参与黄金期货交易的外资银行
- 2011年08月01日中央企业分红权激励试点工作日前正式启动，首批试点的两家企业分别为航天恒星和有研稀土。
- 2011年08月01日方面是夏季用电高峰期的如期而至，另一方面是专家指责电荒背后的“人为”因素凸显。据中新社报道，广西遭遇20年来最严重“电荒”，广西电网公司发出严重缺电的Ⅰ级红色预警，缺电率约30%，逾千家企业停产。
- 2011年08月01日7月份CPI同比增幅在6.1%-6.5%之间，取其中位数，预计7月份 CPI同比增幅为6.3%左右，仍维持在高位
- 2011年08月01日公司未来将重点发展海外市场
- 2011年08月01日由于华润集团目前在江西省并没有经营零售业务，此次收购可将分销网络扩大至江西市场
- 2011年08月01日本周沪深两市共有25家公司的解禁股上市流通，解禁股共计55.69亿股。解禁市值为526.26亿元
- 2011年08月01日数据显示，7月份北京租赁市场成交均价为每套月租3229元，环比上涨1.7%。成交量平稳上涨。专家预测，今年北京整个暑期租赁旺季，租金都将保持平稳。
- 2011年08月01日上半年纳入到钢协统计的会员企业销售利润率仅仅为3.14%，远低于工信部年初公布的“全国工业企业6.2%的利润率”这一平均水平，甚至不及一年期3.25%的银行利率
- 2011年08月01日博时基金管理公司7月30日发布高级管理人员变更公告。从7月28日起，肖风只担任董事、副董事长，不再续任新一届公司总经理
- 2011年08月01日在转变经济发展方式的大背景下，以制造和加工为主业的中小企业旧有盈利模式正在受到前所未有的挑战：面对转型升级的重重困难，面对产业转移的巨大挑战，面对转行投资的种种诱惑，如何理清继续发展的思路，成为众多中小企业面对的共同困惑
- 2011年08月01日
- 2011年08月01日震荡不稳的2700点整数关口，新股发行却迎来大扩容，根据交易所的安排，仅8月份的第一周将会有9只新股上市，密集程度创下5个月的新高
- 2011年08月01日上周33家银行共发行了320款理财产品，较此前一周增加18款。这些产品均由中资银行发行
- 2011年08月01日外媒8月1日称，IMF在最新关于西班牙经济的报告中指出，该国已采取果断措施修复经济问题，但仍迫切需要采取进一步措施
- 2011年08月01日在CPI下降后，有关方面必须抓住这一资源税改革的契机，理顺资源价格
- 2011年08月01日康菲中国企业传播及企业社会责任总监薛东明表示，截至目前，没有确切证据表明扇贝苗死亡与溢油有关。
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