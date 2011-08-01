也门朝野两党和解进展缓慢 2011年08月01日 近期，包括联合国、美国和欧盟在内的国家和机构针对也门危机不断进行斡旋，并提出海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）此前提出的调解协议是解决也门眼下危机的最现实途径。但目前斡旋工作还没有取得明显进展，也门朝野两党又分别提出了新的要求。

埃及前总统穆巴拉克情绪恶化 2011年08月01日 据埃及官方的中东社报道，埃及前总统穆巴拉克31日在沙姆沙伊赫国际医院接受体检，结果“令人满意”，但精神状态有所恶化。