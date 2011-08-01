- 2011年08月01日今年上半年公司期间费用大幅提高至2.16亿元，同比上年的1.64亿元增加了32%，期间费用吞噬了公司大量利润
- 2011年08月01日奥巴马总统和议会领袖要将这个由白宫官员和议会领袖通过闭门磋商达成的建议交由议会投票
- 2011年08月01日2011年8月1日起，一批经济领域里的新法规、政策即将开始实施
- 2011年08月01日对冲基金在亚洲投资格局中正发挥着越来越重要的作用，目前包括Citadel、城堡(Fortress)和SAC等许多著名的美国基金都已经在亚洲设立了办事处
- 2011年08月01日最新发布的香港食物安全报告显示，雀巢脱脂高钙牛奶饮品被检出蜡样芽孢杆菌超标近130倍。饮用后可能导致呕吐、腹泻等食物中毒症状。
- 2011年08月01日一季度净收入达41亿美元，比上一季度增长了10%，与去年同期相比保持了27%的增长,这是连续第九个季度取得盈利
- 2011年08月01日今年广西正遭遇近20年来缺电程度最严重和时间跨度最长的缺电局面。为缓解这种局面，广西申请向广东、云南等地“借电”
- 2011年08月01日海绵钛价格持续上涨，公司钛产品毛利率恢复到10%以上
- 2011年08月01日韩国7月进出口规模同比分别增加24.8%和27.3%，达到442.23亿美元和514.46亿美元，实现贸易顺差72.23亿美元
- 2011年08月01日关于1亿元的说法，是一个误读，这一数字从未发布过，路名牌规范设置是一个有步骤分阶段的系统工作，不可能一步到位。
- 2011年08月01日外媒8月1日披露，汇丰控股为削减成本，将于未来一年中裁员10000至15000名
- 2011年08月01日
- 2011年08月01日近期，包括联合国、美国和欧盟在内的国家和机构针对也门危机不断进行斡旋，并提出海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）此前提出的调解协议是解决也门眼下危机的最现实途径。但目前斡旋工作还没有取得明显进展，也门朝野两党又分别提出了新的要求。
- 2011年08月01日要求医院挂号、划价、收费、取药等服务窗口等候时间不超过10分钟
- 2011年08月01日在市场调整中，基金并未出现恐慌性杀跌迹象，股票方向基金整体主动增仓，可比主动股票基金加权平均仓位相比前周回升1.24个百分点
- 2011年08月01日巴布亚新几内亚北海岸附近海域格林尼治时间7月31日23时38分（北京时间8月1日7时38分）发生里氏6．8级地震，目前尚无人员伤亡和财产损失报告。
- 2011年08月01日考虑到经济稳定，在退出过程中，要小心翼翼，缓转慎行，政策力度、节奏要适当微调
- 2011年08月01日据埃及官方的中东社报道，埃及前总统穆巴拉克31日在沙姆沙伊赫国际医院接受体检，结果“令人满意”，但精神状态有所恶化。
- 2011年08月01日在业绩下滑和竞争对手赶超势头渐强的内外双重压力下，海普瑞加快推进制剂项目建设
- 2011年08月01日公司实现归属于上市公司股东净利润4.1亿元，业绩一如既往实现高增长
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