- 2011年08月01日受苹果产品热销影响，莱宝高科的业绩亮丽并不奇怪，但仍需加强中大尺寸电容式触摸屏项目的生产能力
- 2011年08月01日虽然4月份部分省份上网电价略有上调，仍未扭转电力企业经营困境
- 2011年08月01日被认为是日本右翼教授的拓殖大学教授下条正男，7月31日欲访问郁陵岛时，被韩国政府强制驱逐。韩国政府官员称，下条“只是手里没拿刀”，其举动“与要砍断韩日关系的刺客没两样”
- 2011年08月01日得益于新店拓展贡献，苏宁收入增长符合预期，不过同店销售收入增长仍未有起色
- 2011年08月01日汉王科技还是没能顶住竞争压力，在多事之秋的2011年上半年，汉王科技业绩大变脸
- 2011年08月01日2011年8月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.4399元，再创新高
- 2011年08月01日华兰生物一并公布了公司及重庆公司下属所有浆站有效期，除重庆开县单采血浆有限公司许可证将于2011年12月29日到期外，其它浆站到期日都在2012年之后
- 2011年08月01日公司称，利润的快速提升得益于对业务发展空间的拓展及成本、费用的合理控制
- 2011年08月01日60亿美元的补偿上限对雅虎投资者而言似乎并没有那么完美
- 2011年08月01日筹建申请的神力财产保险成为保监会第一次喊“不”的公司。近日，保监会网站发布《关于不予许可神力财产保险股份有限公司筹建的批复》，宣布不予许可神力财产保险股份有限公司筹建。
- 2011年08月01日据港媒报道，光大银行本周四或周五将启动路演，8月完成挂牌
- 2011年08月01日两市共募集资金净额约为人民币256.67亿元
- 2011年08月01日2011年全国电力供需形势将比“十一五”后期紧张，中电联预计，下半年全国大部地区供电缺口合计将达3000万千瓦左右
- 2011年08月01日上半年，煤价高企产销两旺，是公司营业收入大幅增长的原因。不过下游电解铝业务仍未能扭亏
- 2011年08月01日7月中国制造业采购经理指数PMI为50.7%,环比仅回落0.2个百分点，连续第四个月回落，创下29个月以来新低
- 2011年08月01日据路透社报道，美国总统奥巴马北京时间8月1日上午宣布，民主党和共和党已经就减赤达成协议，这将使美国避免违约，并避免美国未来8至12个月再度面临债务危机。根据协议未来10年将减赤约1万亿美元。
- 2011年08月01日政府通过立碑，一方面是让来参观的日本人可以找到养父母的名字，另一方面也是为了方便中日后人了解真实的历史，感受中华民族“以德报怨”的胸怀，我们是带着反省历史、祈愿和平的想法立碑的
- 2011年08月01日公开消息显示，深圳市前市长许宗衡案发后，李亚鹤曾“接受调查”，此后关于李亚鹤被抓的言论一直不绝于耳，但未获证实
- 2011年08月01日目前的高通胀造成价格高企，居民实际收入水平下降，明显抑制需求的增长
- 2011年08月01日当下，私募界困难重重，尽管如此，部分私募经理仍然动起了离职念头，据统计，今年上半年数量至少达到10起。在私募基金快速壮大后，私募基金的公司治理问题成为各家公司发展的桎梏。
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