- 2011年08月01日进入2011年以来，在通胀压力居高不下、A股市场频繁震荡的背景下，保本基金成为资金最为青睐的“避风港”之一。在获批发行数量超去年8年总和的同时，新发保本基金的首募规模也“水涨船高”。
- 2011年08月01日某国有大行研究部门人士称，“别说50%了，就连房价下降20%，银行都扛不住。”
- 2011年08月01日汇丰控股集团周日宣布将以约10亿美元的价格把旗下表现不佳的195家美国分行出售给First Niagara金融集团，并将关闭其他的13家分行
- 2011年08月01日日前，银行间市场已披露56家券商2011年半年报。数据显示，大小券商间上半年收入分化进一步加剧。从业务层面来看，经纪和投行业务仍是券商盈利的重要贡献力量，而创新业务带来的收益则十分有限。
- 2011年08月01日7月以价换量”效果明显，在部分区域二手房降价效应和新盘大量入市的情况下，北京房价8月下行压力较大
- 2011年08月01日全国各地质监部门的调查显示，发现存在隐患的电梯11896台，占检查总数的5.14%。这意味着，全国平均每20台电梯中就有1台电梯存在隐患
- 2011年08月01日上周金价刷新历史高点，上周五收盘时，国际黄金期货和现货均创新高，分别突破１６２０和１６３０美元。随着国际金价逐步走高，黄金基金扶摇直上，而其较低的投资门槛和风险也将受到更多普通投资者的青睐。
- 2011年08月01日俄罗斯调查委员会发言人弗拉基米尔·马尔金３１日说，当天凌晨在莫斯科河发生的游艇与驳船相撞事故共导致９人死亡，另有７人获救。游艇驾驶员违反安全规范可能是事故主要原因。
- 2011年08月01日目前各部门公布的情况五花八门，有的就是一张笼统的收支表，只谈收支总量；有的则除总量统计之外，还公布了具体的明细
- 2011年08月01日国内大小商业银行纷纷大呼“不堪忍受、资金面太紧”，房贷更是因此大大受限，但外资行却称影响不大。这一点在房贷按揭上更为突出。据媒体报道，在沪上部分银行停贷、拒绝按揭贷款业务的当下，外资行首付提高、利率天价上浮的消息甚嚣尘上。
- 2011年08月01日舰载机助降装置菲涅尔双棱镜已经安装到位，后半部飞行甲板着舰区已经画出
- 2011年08月01日目前对公司制创投来说，需要在企业和投资者环节双重纳税，这显然有失公平
- 2011年08月01日美国两党在提高债务上限问题上接近达成协议，两党领导人31日（当地时间）上午将对国会议员通告最新进展，为接下来的投票做准备。白宫与共和党领导人仍在商谈的新方案是将分两步提高债务上限约2.4万亿美元，十年内削减赤字的数额略大于这一规模。
- 2011年08月01日7月31日，公安民警果断开枪，当场击毙犯罪嫌疑人4人，1名犯罪嫌疑人在送往医院后死亡。在处置过程中，公安民警3人受伤
- 2011年08月01日据《证券日报》市场研究中心及财汇资讯最新统计，8月份，沪深两市共有86家上市公司限售股解禁，合计解禁量534.14亿股，两市8月份合计解禁市值3381.34亿元，环比增加170.79%，让本已缺乏资金的大盘再临大考。
- 2011年08月01日据《证券日报》市场研究中心及财汇资讯最新统计，8月份，沪深两市共有86家上市公司限售股解禁，合计解禁量534.14亿股，两市8月份合计解禁市值3381.34亿元，环比增加170.79%，让本已缺乏资金的大盘再临大考。
- 2011年08月01日中国红十字会总会捐赠信息发布平台上线的第一天，当查询李连杰的捐赠信息时，对照壹基金的工作小结时发现数据有较大错误
- 2011年08月01日据当地媒体31道，美国两党在提高债务上限问题上接近达成协议，以免美国政府发生债务违约。两党领导人31午将对国会议员通告最新进展，为接下来的投票做准备。
- 2011年08月01日据民政部救灾司消息，从7月1日以来，雹、大风、雷雨等强对流天气引发的风雹灾害导致全国大部分省份遭受不同程度的人员伤亡和财产损失。 截至7月31日15时，7月份风雹灾害179个市680个县和新疆生产建设兵团部分团场2016.5万人次受灾，97人死亡。
- 2011年08月01日据“７·２３”甬温线特别重大铁路交通事故善后处置工作组发布的消息，截至7月３１日１８时，已经有１９名遇难者的家属签订了赔偿协议。
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