汇丰将以10亿美元出售195家美国分行 2011年08月01日 《财经》综合报道 汇丰控股集团周日宣布将以约10亿美元的价格把旗下表现不佳的195家美国分行出售给First Niagara金融集团，并将关闭其他的13家分行

莫斯科游艇与驳船相撞事故遇难者确认为9人 2011年08月01日 俄罗斯调查委员会发言人弗拉基米尔·马尔金３１日说，当天凌晨在莫斯科河发生的游艇与驳船相撞事故共导致９人死亡，另有７人获救。游艇驾驶员违反安全规范可能是事故主要原因。

美国两党接近达成提高债务上限协议 2011年08月01日 据当地媒体31道，美国两党在提高债务上限问题上接近达成协议，以免美国政府发生债务违约。两党领导人31午将对国会议员通告最新进展，为接下来的投票做准备。

7月份全国27个省份遭受风雹灾害造成97人死亡 2011年08月01日 据民政部救灾司消息，从7月1日以来，雹、大风、雷雨等强对流天气引发的风雹灾害导致全国大部分省份遭受不同程度的人员伤亡和财产损失。 截至7月31日15时，7月份风雹灾害179个市680个县和新疆生产建设兵团部分团场2016.5万人次受灾，97人死亡。