- 2011年08月01日《本轮物价涨幅拐点隐现》等九则
- 2011年08月01日汇丰由此成为内地首家可以参与黄金期货交易的外资银行
- 2011年08月01日人保集团总裁吴焰在日前召开的上半年工作会议上披露，截至6月底，集团整体盈利已超过去年全年水平，尤其人保寿险实现了开业以来累计盈亏平衡的历史性突破，集团多元盈利格局更加巩固。
- 2011年08月01日据印度报业托拉斯３１日报道，印度已与伊朗解决了原油贸易支付纠纷，印度将通过一家土耳其银行向伊朗支付原油进口费用。
- 2011年08月01日国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜·拉加德说，美国债务上限问题对全球经济带来不稳定因素，全世界在密切关注这一事件，也对美国能解决这一问题怀有希望。
- 2011年07月31日国务院总理温家宝对甬温线特别重大铁路交通事故指示，通过现场勘查、技术取样、科学分析、专家论证，要得出一个实事求是的、经得起历史检验的结论，并且依照国家的法律法规、严肃追究相关责任者
- 2011年07月31日报道称，这是2011年首次在钓鱼岛周边海域发现中国海洋调查船
- 2011年07月31日事故善后处理工作组将现场清理出的旅客行李，统一集中到铁路温州南站，专门开辟了旅客行李存放间
- 2011年07月31日31日下午，网上流传着一位上海铁路局职工家属的说法，“从本月起到今年年底，所有铁路客运段职工逐月扣500元钱，用于‘7·23’甬温线特别重大铁路交通事故赔偿”。
- 2011年07月31日经喀什警方证实：行凶歹徒约12人，目前4人被击毙，4人被擒，仍有4人在逃。歹徒砍伤路人及警察10余人
- 2011年07月31日按照相关规定，上市公司有义务向投资者披露相关信息，但味千拉面并没有在年报或者其他公报中披露这一信息
- 2011年07月31日姬缘说，爆炸造成3死3伤，已经抓获两名歹徒
- 2011年07月31日赵洪祝当天从南美访问归来抵达上海后，立刻转机直赴温州
- 2011年07月31日澳大利亚、新加坡、德国、法国、英国、加拿大、意大利是这次国际漫游资费水平降幅较大的国家
- 2011年07月31日周围群众奋力抓捕，搏斗中一名犯罪嫌疑人死亡，一名犯罪嫌疑人被抓获
- 2011年07月31日郭台铭是在当晚举行的富士康万名员工街舞晚会上作上述表示的。郭台铭说，目前，富士康的员工总人数已经接近120万人，其中大陆员工超过100万人，仅深圳就超过40万，因此富士康将加快转型步伐
- 2011年07月31日包括社会捐赠总量、收支数据、援助项目、捐赠查询、项目查询、相关资料等栏目，公众可根据捐赠人姓名或捐赠项目名称查询相关捐赠信息及善款使用情况
- 2011年07月31日据悉，相关工作正在有序进行，经现场全面清理，尚有部分旅客携带物品和遇难旅客遗物失落。为及时找到失物，工作组现公布相关物品清单如下
- 2011年07月31日铁道部部长刘志军这样诉说当时的梦想：“要干，就要占领世界高铁技术的制高点；要干，就要引领世界未来铁路发展趋势；要干，就要干出百年不朽之作，给后人留下宝贵的财富；要干，就要在我们这一代人手中变成现实。”
- 2011年07月31日史玉柱说：“铁道部2010年账面利润0.15亿，负债2万亿，账面负债率57%。如果去除铁轨占用土地的资产评估值，负债率只有天知道”
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