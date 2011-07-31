汇丰中国成为上期所首家外资银行会员 2011年08月01日 财经网记者 王娟 汇丰由此成为内地首家可以参与黄金期货交易的外资银行

人保集团上半年盈利超去年全年水平 2011年08月01日 人保集团总裁吴焰在日前召开的上半年工作会议上披露，截至6月底，集团整体盈利已超过去年全年水平，尤其人保寿险实现了开业以来累计盈亏平衡的历史性突破，集团多元盈利格局更加巩固。

报道称印度已与伊朗解决原油贸易支付纠纷 2011年08月01日 据印度报业托拉斯３１日报道，印度已与伊朗解决了原油贸易支付纠纷，印度将通过一家土耳其银行向伊朗支付原油进口费用。