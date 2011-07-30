- 2011年07月31日截至记者发稿时，吊车仰翻是否造成人员伤亡，尚不清楚
- 2011年07月31日“这个问题的提出，我们感到深深伤害了在事故救援第一线2000多名铁路职工，3000多名地方的公安、驻军、武警、消防、卫生等部门、群众的感情，他们为事故救援救人付出了辛勤的劳动”
- 2011年07月30日味千拉面官网所贴出的“营养成分测定报告”，其样品是“骨泥浓缩汤料”，并非味千拉面的面汤
- 2011年07月30日中日两国的“地缘性”决定两国只能彼此为邻，谁也“无法选择邻居”，那么，彼此为邻，是成为“恶邻”还是“善邻”？对民众来说，“战略互惠”关系是政治家的事情，而选择一个友好的善邻也许“合则两利”
- 2011年07月30日“先改革再改法”的做法实际上是“先违法再守法”。从立法的角度来说，必须保证社会公平正义和政府依法行政，政府的全部活动应当在法律框架之下进行
- 2011年07月30日上半年东莞确实出现生产放缓、盈利回落的情况，但从有关数据来看，企业的生产经营情况并没有像金融危机那样恶劣，没有出现所谓“倒闭潮”的现象
- 2011年07月30日重庆、上海、山东涨幅居前，分别为4．8％、4．7％、3．7％，其他价格上涨的省区市涨幅多在1．0％—2．9％之间
- 2011年07月30日周以忠在南阳、开封任职期间，涉嫌利用职务之便，为房地产开发商等谋取利益，收受巨额贿赂；借逢年过节之机，收受党员干部款物，数额特别巨大，涉嫌严重违纪违法犯罪
- 2011年07月30日电务部门发现问题后，怀着侥幸心理，以为自己短期内能把问题解决好，于是只进行了排查检修登记，但并未将实情告诉调度
- 2011年07月30日CTC系统负责列车运行监视、车次追踪、列车运行计划调整和临时限速设置等功能，相当于铁路的指挥中枢
- 2011年07月30日经现场全面清理，现尚有部分旅客携带的物品和遇难旅客的遗物失落，现将第一批旅客及家人申报遗失物品清单公布如下，恳请社会各界和广大市民朋友共同帮助寻找。
- 2011年07月30日随着4万亿元投资计划配套贷款陆续到期，未来银行资产质量问题可能会逐步显现，进而对银行利润增长形成一定拖累。尤其是伴随着宏观调控不断深入，地方融资平台和房地产贷款的风险暴露可能引发商业银行的风险。
- 2011年07月30日而是由于该路段发生了红光带故障，从而得到调度中心“目视行车”的指令并减速，直至停车
- 2011年07月30日今年银行净息差仍将延续2010年以来小幅回升态势，预计全年升幅将略高于2010年，达8%左右，成为推动银行净利润增长的主要动力
- 2011年07月30日保利四季精品拍卖会首件过千万拍品。“金陵八家”之首龚贤的《楼阁清晖图》，以345万元列古代书画成交之首
- 2011年07月30日银监会一直支持信托公司在依法合规、风险可控的前提下开展房地产信托业务，要求信托公司合理控制发展节奏、严控风险
- 2011年07月30日标准普尔还称，由于受到近期发生的海军基地爆炸事件影响，塞浦路斯今年不可能实现之前预测的2％的经济增长目标
- 2011年07月30日
- 2011年07月30日现在依据的是整个浙江省的城镇居民人均可支配收入，是每年2.7万多一点，我们认为应该按照温州的数字计算，也就是把3.1万元乘以20年，就比较合理了
- 2011年07月30日死亡赔偿金以20年可支配收入计算，浙江省城镇居民人均可支配收入2.7359万元，金额即为54.718万元；丧葬费为1.5万元、精神抚慰费为5万元。一次性救助金被家属们称作打包费用，包括了小孩抚养、老人赡养、意外保险、行李遗失、亲友食宿等费用，约30.3万元
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