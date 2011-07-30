6月下旬以来约九成省区市纯花生油价格上涨 2011年07月30日 重庆、上海、山东涨幅居前，分别为4．8％、4．7％、3．7％，其他价格上涨的省区市涨幅多在1．0％—2．9％之间

开封市原市长周以忠涉嫌违法犯罪辞去全国人大代表职务 2011年07月30日 周以忠在南阳、开封任职期间，涉嫌利用职务之便，为房地产开发商等谋取利益，收受巨额贿赂；借逢年过节之机，收受党员干部款物，数额特别巨大，涉嫌严重违纪违法犯罪