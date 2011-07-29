- 2011年07月30日勇平仍为铁道部新闻发言人，“他不是事故责任人，也不是救援人员，只是做了他职责范围内的事情，没有问题”
- 2011年07月30日7月29日聚集在温州市殡仪馆的部分家属说，前天晚上刚去世的陈伟家属就收到了要求，必须在7月31日前签署协议，过了期限后，一切食宿费用均由家属们自理
- 2011年07月30日
- 2011年07月30日阮文献称，“东南亚国家必须以东盟为一个整体，通过集体力量解决南海问题。”
- 2011年07月30日从理论上来看，一般有3艘航母才能形成有效战斗力，其中1艘执勤、1艘训练、1艘在船坞中维修
- 2011年07月30日
- 2011年07月30日根据博纳的新债务上限方案，国会将分两步走上调政府债务上限，今年先上调9000亿(美元，下同)，同时削减赤字9170亿，再于明年2月商讨上调1.6万亿，前提是通过国会平衡政府预算的宪法修正案
- 2011年07月30日
- 2011年07月30日直至24日23时30分左右，在确认没有幸存者，并对遗物、车体进行清理收集完后，救援工作结束。在此之前，铁路部门指挥人员从未宣布过“停止搜救”
- 2011年07月29日
- 2011年07月29日银监会有关负责人29日表示，部分信托公司出于对自身风险控制的需要，暂停了部分业务
- 2011年07月29日近日有媒体称，“７·２３”动车事故后银行将上调铁道部相关项目的贷款利率。对此，工、农、中、建四大国有商业银行２９日回应，不会停止与铁道部的合作，利率浮动依据市场而非事故。
- 2011年07月29日波兰２９日公布了前总统专机坠毁原因调查报告，称专机机组人员在收到地面关于天气恶劣的警告后没有及时转降备降机场，飞机在降落时飞行高度过低、速度过快，直接导致飞机坠毁。报告还指出了俄罗斯方面在事故中的责任。
- 2011年07月29日综合上半年市场来看，我国铁矿石重新主导世界铁矿石需求，但增速明显放缓。面对国内不断增长的通胀压力，紧缩的货币政策，加上对房地产的调控等因素，下半年铁矿石需求增长预计将继续放慢，甚至可能出现滞涨情况。
- 2011年07月29日美国商务部29日公布了今年第二季度美国国内生产总值（GDP）首次预估值，为按年率计算实际增长1．3%
- 2011年07月29日
- 2011年07月29日不会停止与铁道部的合作，利率浮动依据市场而非事故
- 2011年07月29日中国农业银行表示，农行仍将与铁道部保持良好的合作关系，将根据市场情况和风险状况等多种因素综合考量确定项目贷款
- 2011年07月29日美国《华尔街日报》7月29日报道称，该报通过多方渠道了解到，在朝鲜最高领导人金正日本月早些时候的一次视察活动中，陪同他一起亮相的一位女性是他的女儿金雪松。
- 2011年07月29日美国《华尔街日报》7月29日报道称，该报通过多方渠道了解到，在朝鲜最高领导人金正日本月早些时候的一次视察活动中，陪同他一起亮相的一位女性是他的女儿金雪松。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富