波兰公布前总统专机坠毁原因 指出俄罗斯责任 2011年07月29日 波兰２９日公布了前总统专机坠毁原因调查报告，称专机机组人员在收到地面关于天气恶劣的警告后没有及时转降备降机场，飞机在降落时飞行高度过低、速度过快，直接导致飞机坠毁。报告还指出了俄罗斯方面在事故中的责任。

下半年铁矿石需求增长将继续放慢 2011年07月29日 综合上半年市场来看，我国铁矿石重新主导世界铁矿石需求，但增速明显放缓。面对国内不断增长的通胀压力，紧缩的货币政策，加上对房地产的调控等因素，下半年铁矿石需求增长预计将继续放慢，甚至可能出现滞涨情况。