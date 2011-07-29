- 2011年07月29日所有网游企业，不得随意更改实施方式，扩大或缩小系统功能权限等，违者将被停止其网络游戏出版运营和相关互联网接入服务，甚至取消其相关许可
- 2011年07月29日新探明的煤炭资源为中灰、低中硫、高发热量的无烟煤
- 2011年07月29日今年上半年，全国违法占地、违规建设高尔夫球场问题扩展势头明显，而且从沿海地区向东、中、西部全面蔓延
- 2011年07月29日7月29日晚间消息，阿里巴巴集团、雅虎和软银就支付宝股权转让事件正式签署协议
- 2011年07月29日据路透社29日报道，希腊财政部一名官员周五称，有迹象显示中国有兴趣参于救助希腊的新融资机制。该名官员透露，中国能够向希腊提供贷款协助希腊政府融资，从二级市场回购政府债，以减轻其国债负担。
- 2011年07月29日从8月8日起暂停接受沪深300股指期货后两个季月合约上的市价指令申报
- 2011年07月29日主要用于近期暴雨洪涝灾区受灾群众紧急转移安置、过渡性生活救助、倒损住房恢复重建和向因灾遇难人员家属发放抚慰金，切实帮助灾区做好受灾群众基本生活救助工作。
- 2011年07月29日据美国科技博客BusinessInsider今日报道，苹果目前拥有的现金总量已经超过美国政府。此篇文章称，这样的数据表明，世界上最大科技公司拥有的现金总量已经超过了世界上最大的主权政府。这也是因为，苹果的营收多于支出，而美国政府却相反。
- 2011年07月29日会议决定免去佟星的广东省人民政府副省长职务，任命陈云贤为广东省人民政府副省长
- 2011年07月29日截至今年6月30日，香港外汇基金总资产达24332亿港元，较5月底减少569亿港元
- 2011年07月29日“7.23”事故中获救的奇迹女孩小伊伊接受第二次手术后，病情稳定，昨天已从重症监护室转入特护病房，目前最为关键的是要防止创口感染。
- 2011年07月29日业绩的增长，主要是由于导航电子地图产品，及动态交通信息服务销售继续保持较高增长速度增长
- 2011年07月29日信用成本的上升引起的拨备支出的显著增长，将成为2011年银行业利润增长的最大制约因素
- 2011年07月29日世纪佳缘遭集体诉讼，将再次引发投资者对中概股的重新估值
- 2011年07月29日司法会计鉴定报告得出的结论是，于恒州的合同诈骗罪名并不成立
- 2011年07月29日因防盗模块缺陷可能导致发动机熄火，克莱斯勒汽车公司将在中国大陆地区召回1708辆进口道奇酷威汽车
- 2011年07月29日下半年我国外贸增速将平稳回落，预计全年贸易顺差约为1570亿美元，较去年减少14%左右
- 2011年07月29日电力供需形势总体偏紧，部分地区将持续偏紧并存在时段性电力紧张，煤价将维持高位并存在较大上涨风险。预测全年全社会用电量4．7万亿千瓦时、同比增长12％左右
- 2011年07月29日对华利公司董事长金朝相等7名事故责任人采取了依法逮捕的司法措施，给予21名责任人员党纪、政纪处分
- 2011年07月29日从已发的城投债来看，大部分偿债能力很弱，都指望地方政府兜底，但以后真到了还本付息之时，政府是否兜底也不一定
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