中金所将暂停接受季月合约市价指令申报 2011年07月29日 从8月8日起暂停接受沪深300股指期货后两个季月合约上的市价指令申报

两部委向山东下拨4000万元中央自然灾害生活补助资金 2011年07月29日 主要用于近期暴雨洪涝灾区受灾群众紧急转移安置、过渡性生活救助、倒损住房恢复重建和向因灾遇难人员家属发放抚慰金，切实帮助灾区做好受灾群众基本生活救助工作。