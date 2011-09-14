- 2011年09月14日由于连续几月国内炼厂开工负荷较低，石化双雄库存低，9月份市场供应配置也不宽裕，华北、华东一些主营单位进入9月份后开始适度推价，柴油上推较为明显
- 2011年09月14日俄太平洋舰队东北方面部队司令康斯坦丁·马克洛夫少将12日称，俄太平洋舰队50多艘军舰将在日本海和鄂霍次克海进行战斗演习。
- 2011年09月14日多名塔利班武装人员13日身穿自杀式炸弹背心，持重型武器，袭击阿富汗首都喀布尔市中心多处目标，与阿富汗军警激烈交火。塔利班宣称，袭击目标包括美国大使馆、北约驻阿国际安全援助部队总部、阿富汗国家安全局和其他“敏感政府地点”
- 2011年09月14日财政部相关部门官员13日表示，税收政策的调整一般以财政部为主，奢侈品进口税是否调整对行业的影响很大，如果有所调整，财政部会第一时间公布出来，但目前财政部的态度较此前没有改变
- 2011年09月14日商务部新闻发言人沈丹阳就我国企业海外并购失败率较高的说法作出了回应，他称并购是否成功，是要经过十几年、回过头来看才能评估的，不能随便下结论。
- 2011年09月14日今年以来，人力成本上升、原材料价格上涨、人民币升值等多重因素令中小企业经营环境不断恶化。而年初以来融资成本的攀升、融资渠道的不足更令中小企业的融资雪上加霜。
- 2011年09月14日截至8月底，保险资金权益投资仓位平均在12%至13%，较7月仓位略有下降
- 2011年09月14日工信部13日发布的《2011年中国工业经济运行夏季报告》显示，今年8月房地产调控和高铁投资调整导致固定资产投资增速回落。
- 2011年09月14日央企兼并重组、重大节能减排项目、新兴产业等将获得2012年中央国有资本经营预算的重点支持
- 2011年09月14日由于投资者担忧另外一轮宽松政策将继续打压美元并使亚洲货币升值，进而打击到这些国家的出口，亚洲除日本外股票基金走势持续挣扎。
- 2011年09月14日今年以来共有211家公司IPO上市(剔除7家未披露中期业绩的公司)，其中，42家公司上半年净利润同比下滑，占比19.9%。在42家业绩变脸的公司中，涉及22家保荐券商
- 2011年09月14日方正证券基金分析师表示，这说明尽管当前市场处于弱市格局，但投资者对于后市反弹的预期也愈加强烈，因而部分资金进驻高风险份额寄望于市场反弹以博取超额收益。
- 2011年09月14日《物价拐点隐现 中长期压力犹存》等九则
- 2011年09月14日云投重组终止，一定程度上缓解对云投集团旗下债券发生违约风险的忧虑，但是很难消除投资者对城投债市场未来违约风险的担忧
- 2011年09月14日事实上，刚刚上市一年多的上市公司筹划资产重组并不鲜见。2010年8月27日登陆创业板的顺网科技（300113），在上市4个月后即宣布进行资产重组，而第一批创业板上市的立思辰（300010）也在上市后不到一年的时间内宣布进行重组。
- 2011年09月14日汇控2010年年报显示，非寿险业务包括产险、意外及健康险和商业保险等，去年总保费收入为12.75亿美元。汇丰控股旗下香港和新加坡业务的年度保费收入约为4亿美元。
- 2011年09月14日道琼斯工业平均指数上涨44.73点，收于11,105.85点，涨幅0.40%；纳斯达克综合指数上涨37.06点，收于2,532.15点，涨幅1.49%。
- 2011年09月14日河北省深州监狱办公室证实，9月11日，该监狱有服刑人员越狱，但监狱方面否认该案件有狱警伤亡。
- 2011年09月14日业内预期，以北京经验来看，成交量的大幅下降之后，一定会跟随房价的调整
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