叙利亚西部一石油管道遭爆炸破坏 2011年07月29日 目前正在采取措施，以避免泄漏的石油流进水库

内地实体发行的证券成为澳门居民的投资首选 2011年07月29日 内地实体发行的证券首次超越香港实体发行的证券，成为澳门居民的投资首选。

朝鲜向韩方通报称韩企可参与金刚山资产处置 2011年07月29日 韩国统一部29日发表新闻公报说，朝方当天分别向韩国政府和企业通报了处理韩国在金刚山地区资产的决定。根据决定，韩方企业可以参与金刚山的国际旅游开发或出租、转让、出售在金刚山的资产。

北京解除暴雨预警 傍晚到夜间仍有小到中雨 2011年07月29日 虽然傍晚到夜间北京区域仍有小到中雨，但雨量不会达到暴雨量级。30日开始北京的天气将逐步转晴，未来一周高温晴热将彻底替代“梅雨”