- 2011年07月29日有业内人士表示，浙商信托各股东之间的背景不同，资源和强项上也各有优势，这样的合作能够达到互补。也有利浙商信托借助于各方股东的力量和资源去开展业务
- 2011年07月29日目前正在采取措施，以避免泄漏的石油流进水库
- 2011年07月29日
- 2011年07月29日中国钢铁工业协会会长朱继民29日表示，今年协会将适时推出“中国铁矿石价格指数”。今年上半年，我国粗钢产量达到3.50亿吨，增长9.6%，但钢铁企业仍处于低效益状态。
- 2011年07月29日，今年1-6月重庆市检察院共查办职务犯罪641人，其中贪污贿赂犯罪555人、渎职侵权犯罪86人
- 2011年07月29日内地实体发行的证券首次超越香港实体发行的证券，成为澳门居民的投资首选。
- 2011年07月29日韩国统一部29日发表新闻公报说，朝方当天分别向韩国政府和企业通报了处理韩国在金刚山地区资产的决定。根据决定，韩方企业可以参与金刚山的国际旅游开发或出租、转让、出售在金刚山的资产。
- 2011年07月29日据德国联邦统计局的数据，除去通货膨胀和季节变动因素，德国六月份零售额增长6.3%，是1991年开始有统一的德国统计数据以来的最快增长
- 2011年07月29日虽然傍晚到夜间北京区域仍有小到中雨，但雨量不会达到暴雨量级。30日开始北京的天气将逐步转晴，未来一周高温晴热将彻底替代“梅雨”
- 2011年07月29日“我相信，各位家属是通情达理的，也理解部门和地方政府的困难。但是现在的问题，不在于你们，而在于我们部门和地方政府应该把人民放在心上，主动做好工作。还是这句话，让死者安息，要给生者一个公道的说法”
- 2011年07月29日涪江水质受污染一事终于得到解决。绵阳市政府今日中午发通告，决定自2011年7月29日12时解除涪江水质受污染警报，市民可放心使用自来水。
- 2011年07月29日
- 2011年07月29日7月29日，日本汽车工业协会公布数据显示，2011年上半年（1～6月）的国内汽车产量为342万9934辆，较上年同期减少29.2%，两年来再次出现同比减少，这主要是由于东日本大地震减产造成的
- 2011年07月29日1951年6月24日实施并沿用至今的《铁路旅客意外伤害强制保险条例》，与我国《保险法》等相关法律的规定存在冲突
- 2011年07月29日
- 2011年07月29日郝向斌29日称,为增加煤炭的有效供给,国家正在考虑下调进口煤炭增值税和港口费用.
- 2011年07月29日从杭州前往福州、厦门、晋江的机票十分紧张，想买到低价机票，已是很难的事
- 2011年07月29日铅酸蓄电池行业处于行业发展生命周期的成熟期，不应过早被认为走向衰落
- 2011年07月29日桃威铁路线路中断后，威海铁路部门每天组织200多名职工，对受损路段进行抢修
- 2011年07月29日原材料、燃料价格上涨，货币政策持续紧缩，钢铁企业下半年面临的形势将更加严峻
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