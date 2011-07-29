节电抑制日本家庭消费支出 2011年07月29日 数据显示，在构成消费支出的10个大项中，除家电家具类、食品类实际支出同比有所增加外，其他8个大项均同比减少，降幅明显的项目包括居住、交通通讯、水电煤气、教育娱乐等

岳阳破获一起特大传销案 人员涉及全国22省份 2011年07月29日 这个传销团伙自2010年7月以来，在湖北省武汉市以某创业股份有限公司的名义开展传销活动，大肆发展下线，涉案人员多达2100余人，涉及全国22个省份，涉案金额1亿余元

我国成功发射实践十一号02星 2011年07月29日 7月29日15时42分，中国在酒泉卫星发射中心用“长征二号丙”运载火箭，成功将“实践十一号02星”送入太空。

阿富汗南部路边炸弹导致18名平民死亡 2011年07月29日 阿富汗警方说，南部赫尔曼德省29日上午发生一起路边炸弹爆炸事件，造成18名平民死亡

科学家发现可中和所有甲型流感病毒的超级抗体 2011年07月29日 英国和瑞士科学家28日报告说，他们日前分离出一种能中和所有甲型流感病毒的超级抗体，这项发现可能成为研制通用流感疫苗的转折点

日本确认世界最古老甲鱼化石 2011年07月29日 此次的检测表明，这种甲鱼生活在约1.3亿年前，这比此前确认的最古老甲鱼化石要早2000万年

乌克兰一煤矿发生爆炸造成16人死亡 2011年07月29日 乌紧急情况部官员说，事故发生时，28名矿工正在井下作业，救援人员正在全力搜救10名失踪人员

我国上半年查处制售假烟案件2203起 2011年07月29日 我国上半年共查处案值5万元以上的制售假烟案件2203起，捣毁制假窝点104个