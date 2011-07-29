- 2011年07月29日海南省气象局已将热带气旋Ⅲ级应急响应提升为Ⅱ级应急响应，全省气象部门24小时值班，全力以赴做好“洛坦”的应急响应和气象服务保障工作
- 2011年07月29日中国水电人士认为，公司利比亚项目存在的风险，不会对公司上市造成影响
- 2011年07月29日全球第二大黄金生产商Goldcorp Inc预计，中国今年将首次超印度成全球第一大黄金消费国
- 2011年07月29日2010年广西各级政府负有偿还责任的债务率即债务余额与地方政府综合财力的比率为47.4%，加上政府负有担保责任的债务，债务率为77.6%，其中自治区本级债务率为30.2%，均低于多数国家确定的债务率控制标准100%
- 2011年07月29日数据显示，在构成消费支出的10个大项中，除家电家具类、食品类实际支出同比有所增加外，其他8个大项均同比减少，降幅明显的项目包括居住、交通通讯、水电煤气、教育娱乐等
- 2011年07月29日
- 2011年07月29日这个传销团伙自2010年7月以来，在湖北省武汉市以某创业股份有限公司的名义开展传销活动，大肆发展下线，涉案人员多达2100余人，涉及全国22个省份，涉案金额1亿余元
- 2011年07月29日北京时间周五早间，美国众议员麦卡锡(Mccarthy)表示，美国众议院不会对博纳的债务方案投票。消息刺激非美货币全面打破僵局，快速下跌至时段低点后反弹，美元指数跌至时段新低。
- 2011年07月29日全省房地产业税收对地方财政的增收贡献已由去年同期的63.7%下滑至27.9%，4、5、6月房地产营业税环比下滑明显，而财政新增支出不断增加
- 2011年07月29日7月29日15时42分，中国在酒泉卫星发射中心用“长征二号丙”运载火箭，成功将“实践十一号02星”送入太空。
- 2011年07月29日阿富汗警方说，南部赫尔曼德省29日上午发生一起路边炸弹爆炸事件，造成18名平民死亡
- 2011年07月29日英国和瑞士科学家28日报告说，他们日前分离出一种能中和所有甲型流感病毒的超级抗体，这项发现可能成为研制通用流感疫苗的转折点
- 2011年07月29日国航、川航等从成都、重庆、昆明等地飞往攀枝花的航班已经全面取消
- 2011年07月29日7月28日，刚果（金）赤道省发生一起沉船事故，导致约100人死亡
- 2011年07月29日
- 2011年07月29日经财经网记者核查，目前公布的40名遇难者名单中，并无某保险公司宣称已理赔的金姓女士
- 2011年07月29日此次的检测表明，这种甲鱼生活在约1.3亿年前，这比此前确认的最古老甲鱼化石要早2000万年
- 2011年07月29日乌紧急情况部官员说，事故发生时，28名矿工正在井下作业，救援人员正在全力搜救10名失踪人员
- 2011年07月29日我国上半年共查处案值5万元以上的制售假烟案件2203起，捣毁制假窝点104个
- 2011年07月29日哥斯达黎加总统劳拉·钦奇利亚28日宣布，接受卫生部长玛丽亚·路易莎·阿维拉辞职，任命外交部长雷涅·卡斯特罗出任环境、能源和电讯部长，外交部长由哥驻美洲国家组织大使恩里克·卡斯蒂略接任
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