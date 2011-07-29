- 2011年07月29日但是随着7月份接近尾声，一系列消费品的价格不断上涨，有专家认为，中国下半年的通胀率仍将维持高位，货币政策难有放松空间。另多名专家预测7月份CPI仍将居高不下，甚至再创新高。
- 2011年07月29日调整后，深圳特区的全日制就业劳动者最低工资标准为1320元/月，为全国最高，其次是浙江省的一类城市
- 2011年07月29日7月29日，日本国土交通省公布数据显示，6月新建住宅开工数为72687套，同比增长5.8%，连续2个月保持增势。受东日本大地震影响，这一数值处于1965年有统计以来的倒数第三位
- 2011年07月29日作为联泰红树湾项目信托融资方，中信将以12.8亿元补交地价款的方式接盘，成为该地块的新东家
- 2011年07月29日
- 2011年07月29日韩国统一部发言人李种珠29日在例行记者会上说，韩国政府当天上午通过板门店向朝鲜政府通报了关于金刚山旅游的立场，并敦促朝鲜积极响应韩方建议参加韩朝当局之间的工作会谈
- 2011年07月29日在平稳度过煤电油气运迎峰度夏的前半段后，国家发展和改革委员会有关人士29日表示，迎峰度夏后续任务仍然艰巨，后续形势仍不容乐观
- 2011年07月29日午后沪指突然拉升，冲破2720点。但是这一行情并未得以持续，继而很快回落
- 2011年07月29日午后沪指突然拉升，冲上2720点。但是行情并未得以持续
- 2011年07月29日深圳能源、深南电A29日齐发公告，披露了共同的大股东深圳能源集团将分立的计划；尽管集团所持深南电Ａ和深圳能源股份将分别归入分立后的Ａ、Ｂ两家公司，不过上述事项并不对两公司造成实质影响
- 2011年07月29日7月29日上午，日本首相菅直人在参院全体会上再次否认提前解散众院举行大选的可能。他说“大部分国民，尤其是灾区群众并没有想要‘现在就解散’”，并强调“全力开展东日本大地震恢复重建工作是本届内阁的职责”
- 2011年07月29日上海证券交易所与中证指数有限公司日前宣布，将于8月22日正式发布上证可持续发展产业主题指数和中证大宗商品股票指数
- 2011年07月29日截至7月27日，全国各省区市上半年GDP数据全部公布。除京、沪外，29个省区市上半年GDP增速均超过全国9.6%的水平，各地公布的GDP增速呈现中西部高于东部的状况。与之对应的是，东部地区在GDP质量上普遍领先于西部省份，其中京沪浙分列前三位。
- 2011年07月29日浙江是民营经济大省，民营企业在企业总量中占比达到82％
- 2011年07月29日今日发改委已经约谈广西主要产糖大企，并准备于8月初第七次抛出储备糖
- 2011年07月29日在未来的五年里，湖北城镇化率计划达到52%，300万农民将进城成为市民
- 2011年07月29日截至7月28日晚，已有九成中央部门晒出“三公”经费账单，公开总额约64.5亿元。目前仍未公布账单的11家中央部门“三公”经费将高达30亿元
- 2011年07月29日对当前中国科学发展来说，科研诚信教育，尤其是科研人员在入门阶段所接受的科研诚信教育至关重要
- 2011年07月29日在前主席哈曼被国际足联终身禁止从事与足球有关的活动后，亚足联于29日召开了执委会会议，对接下来的亚足联工作进行安排，而这也是代理主席张吉龙首次主持召开执委会会议
- 2011年07月29日29日早晨，北京出现雷雨天气。受此影响，首都机场延误和取消航班近百架次
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