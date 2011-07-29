韩国敦促朝鲜参加韩朝当局间工作会谈 2011年07月29日 韩国统一部发言人李种珠29日在例行记者会上说，韩国政府当天上午通过板门店向朝鲜政府通报了关于金刚山旅游的立场，并敦促朝鲜积极响应韩方建议参加韩朝当局之间的工作会谈

中证大宗商品股票等两指数8月22日发布 2011年07月29日 上海证券交易所与中证指数有限公司日前宣布，将于8月22日正式发布上证可持续发展产业主题指数和中证大宗商品股票指数

张吉龙首次主持召开亚足联执委会会议 2011年07月29日 在前主席哈曼被国际足联终身禁止从事与足球有关的活动后，亚足联于29日召开了执委会会议，对接下来的亚足联工作进行安排，而这也是代理主席张吉龙首次主持召开执委会会议