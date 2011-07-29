- 2011年07月29日菲律宾军方29日称，菲律宾政府军28日在南部苏禄省的一次行动中至少击毙13名阿布沙耶夫武装人员，有7名政府军士兵在交火中死亡
- 2011年07月29日“7·23”事故遇难人员赔偿救助金主要包括死亡赔偿金、丧葬费及精神抚慰费和一次性救助金（含被抚养人生活费等），合计赔偿救助金额91．5万元
- 2011年07月29日美国债务违约期限日渐逼近，市场忧虑情绪日渐高涨，多项经济数据萎靡不振，市场对于美联储推出第三轮量化宽松政策(QE3)的预期开始升温。
- 2011年07月29日“7·23”事故救援善后总指挥部：“7·23”事故遇难人员赔偿救助标准为91.5万元
- 2011年07月29日已争取到的35.7亿元将主要用于青海藏区保障性安居工程、基层政权建设、城镇供水等建设项目
- 2011年07月29日湖北省计划在未来五年新建100万套保障房，住房保障覆盖面力争达到城镇总户数的20%以上
- 2011年07月29日在“国抽”中被查出质量“不合格”的8款产品刚刚在2010年底最新的“家电下乡”招标中中标，披着“中标产品”外衣进入三四级市场销售
- 2011年07月29日7月29日友谊股份发布公告称，公司吸收合并百联股份重大资产重组事项已正式获得证监会批文。
- 2011年07月29日在江苏启东，一名信用社员工向一名老板发放及担保高利贷300余万元，后因资金链断裂老板外逃，该员工跳楼自杀
- 2011年07月29日德意志银行货币策略主管艾伦·拉斯金认为，在美国最有可能出现的情况是，国会最终就提高债务上限和削减财政赤字达成一致，但仍有至少一家主要评级机构将其评级下调一级至AA+
- 2011年07月29日无论是以营业收入衡量还是以纳税额评价，在上海排名前100位的外商投资企业中，都有约三分之二来自第三产业，显示出上海“最有实力”的外资企业正在加速向服务业集聚
- 2011年07月29日中国铁路系统真正民营化出现，只有在铁路系统严重亏损到财政补贴不下去的时候，现在只会有限度降低投资门槛而已
- 2011年07月29日如果世界最大经济体美国的信用评级遭降，会带来哪些连锁反应：债券市场或短期震荡；抵押品缩水 银行面临资金缺口；美元“避险天堂”作用或减弱；股票、大宗商品和劣质债券将被抛售
- 2011年07月29日记者询问：“消毒粉洗过不用再用清水冲了吗？这不有残留吗？”洗碗的阿姨说：“不用，都这么洗，这已经消毒了，干净的”
- 2011年07月29日专家预计，未来3年手机购物年增长率将达121.1%
- 2011年07月29日2014年，光汇石油将在中国建成两座油品码头，届时，中国可能将夺取新加坡近三分之一的船运燃油市场
- 2011年07月29日针对于国内糖价持续上涨的局面，发改委28日发布公告称，国家发展改革委、商务部、财政部发布公告，决定于8月5日投放第七批国家储备糖，数量20万吨，竞卖底价为4000元/吨。
- 2011年07月29日新加坡交易所将任命曾在香港交易所任职的李晞禔为高级副总裁兼上市部中国业务主任，以拓展中国企业上市业务，同时帮助中国在新上市企业提升与投资者的关系
- 2011年07月29日目前机构关于7月CPI的预测较为一致，均认为7月CPI将进一步攀高，到达年内最高点。申银万国预测，7月CPI将上涨6.7%
- 2011年07月29日这个男子被紧急送入附近一家医院观察了一夜，医生诊断后认为他状态稳定、允许他出院回家
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