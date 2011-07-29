菲政府军与反政府武装交火至少20人死亡 2011年07月29日 菲律宾军方29日称，菲律宾政府军28日在南部苏禄省的一次行动中至少击毙13名阿布沙耶夫武装人员，有7名政府军士兵在交火中死亡

青海藏区今后5年获35亿元中央财政资金支持 2011年07月29日 已争取到的35.7亿元将主要用于青海藏区保障性安居工程、基层政权建设、城镇供水等建设项目

湖北未来五年计划新建百万套保障房 2011年07月29日 湖北省计划在未来五年新建100万套保障房，住房保障覆盖面力争达到城镇总户数的20%以上

美国主权信用如被下调影响几何 2011年07月29日 德意志银行货币策略主管艾伦·拉斯金认为，在美国最有可能出现的情况是，国会最终就提高债务上限和削减财政赤字达成一致，但仍有至少一家主要评级机构将其评级下调一级至AA+

上海百强外资企业约三分之二来自第三产业 2011年07月29日 无论是以营业收入衡量还是以纳税额评价，在上海排名前100位的外商投资企业中，都有约三分之二来自第三产业，显示出上海“最有实力”的外资企业正在加速向服务业集聚

美国主权信用如被下调的影响 2011年07月29日 如果世界最大经济体美国的信用评级遭降，会带来哪些连锁反应：债券市场或短期震荡；抵押品缩水 银行面临资金缺口；美元“避险天堂”作用或减弱；股票、大宗商品和劣质债券将被抛售