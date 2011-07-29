阿海珐预计全球核电市场增速放缓 2011年07月29日 日本福岛核泄漏事故发生后，全球核电市场增长将放缓。虽然年均增速仍将达到2%，但到2030年装机容量将为5.84亿千瓦，低于2009年预期的6.59亿千瓦