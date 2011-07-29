- 2011年07月29日发改委经济运行调节局副局长贾复生表示，目前已进入迎峰度夏的关键阶段，后续形势不容乐观
- 2011年07月29日有参加者表示，事件令他感到很难过，希望当局尽快查清事故原因
- 2011年07月29日
- 2011年07月29日去年以来，许多住宅开发商都高调宣称进入商业地产。但同时专家指出，商业地产相较住宅市场"水更深"，未来2年内，很多商业地产项目会陆续出现问题，3年后，必然会出现一批需要重组的项目。
- 2011年07月29日长期以来，房地产一直是海南经济的“擎天柱”。今年上半年，在房地产增加值放缓的情况下，海南成为全国经济增速回落最大的省区
- 2011年07月29日估计有25万人将参加大罢工，估计业界每日损失为2，500万美元
- 2011年07月29日据日媒29日披露，4名被东京警视厅通缉，并为防止其逃往国外而通过警察厅向入国管理局通缉的嫌疑人，今年以来已从成田机场等口岸离境。日本法务省称，4人均为外籍，其中包括中国人
- 2011年07月29日今年上半年以来，国际钻石报价已经连续8次上调，累计涨幅超过了30%，远超黄金半年以来不到6%的涨幅；如此高密度的提价和近三成的涨幅，也创造了钻石市场近10年以来的历史之最
- 2011年07月29日近期来随着国际油价震荡回落，我国多个地区成品油批发价也出现大幅松动，目前汽油批发价与零售价之间的价差(简称批零差价)超过600元/吨。但油气两大巨头中石化、中石油加油站的汽柴油零售价一直不为所动。
- 2011年07月29日国家工商行政管理总局副局长付双建28日在谈到“达芬奇”事件时说，作为商家，必须做到货真价实、产品标识准确真实。
- 2011年07月29日据日媒29日报道，日本住宅设施器材生产商骊住公司（LIXIL）日前与中国无锡茂泰特种门有限公司就收购后者的事宜正式达成了协议
- 2011年07月29日新日本制铁日前宣布，中国苏州子公司的汽车零配件钢材产能将提升至目前的6倍，以进一步满足日本汽车厂商在华本地化采购零部件的需求。投资金额为27.5亿日元（约合人民币2.3亿元）
- 2011年07月29日据佳达公司发布测算称，2011年上半年全球因自然巨灾造成的保险损失超过700亿美元。其中保险损失超过10亿美元的自然巨灾事件超过9次，使该期间成为历史上自然巨灾造成保险损失最严重的半年。
- 2011年07月29日7月29日，日本原燃公司社长川井吉彦在例行记者会上，就首相菅直人的“去核电化”发言批评称“没有核电就无法保证国民生活、工业活动以及国力的维持和发展。（核燃料的制造、后处理和废弃等）循环事业则是支撑核电必不可少的事业。”
- 2011年07月29日《意见》强调，把支持水利改革发展放到财政工作更加突出的位置，把加快水利改革发展作为保障和改善民生工作更加重要的领域，积极推动水利改革发展再上新台阶
- 2011年07月29日主板新股的发行速度出现恢复性反弹，将有4只主板新股上网发行。还有3只中小板和2只创业板新股也将发行
- 2011年07月29日近期信托公司在与银行谈合作的过程中，银行的要求越来越高。房地产信托的代销渠道遭遇收紧
- 2011年07月29日香港公务员习惯了英国殖民地时期的一套，只会执行，回归后却“不知道怎样当Boss（老板）、怎样当个Master（主人）”，缺乏长远规划视野
- 2011年07月29日陕西省政府成为继北京之后，全国第二个公布“三公”经费情况的省级地方政府
- 2011年07月29日日本福岛核泄漏事故发生后，全球核电市场增长将放缓。虽然年均增速仍将达到2%，但到2030年装机容量将为5.84亿千瓦，低于2009年预期的6.59亿千瓦
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