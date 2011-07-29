- 2011年07月29日事故发生后，国家和温州市政府有足够的能力在现场组织救援工作，我去了只会添乱
- 2011年07月29日这不仅是中国内地体彩史上的最大弃奖，也将是内地彩市的最大弃奖，还将是自《彩票管理条例》颁布以来，纳入彩票公益金最多的弃奖
- 2011年07月29日7月29日晚上，温州市委宣传部和温州市卫生局发布消息，7.23动车事故又有一名伤员遇难
- 2011年07月29日美国股票市场是一个可信赖的替代性选择；美国公司公布了很强劲的盈利状况，并且他们在新兴国家市场的营业额很大
- 2011年07月29日浦发银行、国信证券和长沙银行等则在今年二季度出现了单期投标量不足的情况
- 2011年07月29日发改委表示，本月26日发量达150.96亿度创新高。而因电力需求不断上升、电力供应受气候情况等不稳定因素影响，后续供电形势不容乐观。
- 2011年07月29日国内目前的创业投资规模和质量都还比较落后，过于热衷投资快要上市的企业
- 2011年07月29日多数个股走低，其中，有色、煤炭、钢铁等资源类股表现低迷，而水利、房地产、金融等板块表现相对较好
- 2011年07月29日银监会今年2季度进行了新一轮的房地产贷款压力测试结果显示，即房价下跌30%-50%，银行的不良贷款都是可以承受的，银行业不存在被房地产商挟裹的情况。
- 2011年07月29日香港金管局放松了对当地银行开展人民币交易的部分限制。此举可能会提升离岸人民币远期市场的流动性，并推动相关衍生品的发展
- 2011年07月29日财政部近日发布《国家重点生态功能区转移支付办法》，根据新《办法》规定，未来接受重点生态功能区转移支付的地区范围还将进一步扩大。
- 2011年07月29日银行业最受关注的“平深恋”在历时两年之后，重大资产重组已正式实施完成。
- 2011年07月29日
- 2011年07月29日今年上半年，雷诺全球汽车销量达137万辆，同比增长1.9%。其中，欧洲销量同比下降7.4%，而欧洲以外地区(特别是新兴经济体)占其全球销量的比例增至39.5%
- 2011年07月29日刘明康透露，银行的拨备已经有1万3千亿，足以抵挡“房地产市场上因为调控使得房价理性回归所带来的近期和中短期当中的风险”
- 2011年07月29日
- 2011年07月29日4%的出口退税率下调，意味着企业将增加170多元/吨的出口成本
- 2011年07月29日截至2011年5月31日的六个月，友邦保险的净利润同比增长24%，至13.14亿美元
- 2011年07月29日今年3月至今，巨人集团董事长史玉柱总计41轮增持民生银行已浮亏3个亿左右，亏损比例约8%
- 2011年07月29日7月29日，韩国中央灾难安全对策本部表示，首尔和京畿道、江原道北部地区连日降下暴雨，截至29日上午6时，全国共有59人死亡，10人失踪
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