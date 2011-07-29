江西省核准发行70亿元地方政府债务 2011年07月29日

中国中小商业企业总部基地将落户长春 2011年07月29日 中国中小商业企业总部基地将落户吉林省长春市，项目总规划占地面积约800亩，总规划建筑面积约240万平方米

中国银行在赞比亚正式推出人民币现钞业务 2011年07月29日 作为赞比亚唯一一家提供跨境人民币服务的商业银行，赞中行此举旨在进一步推动和促进中非、中赞经济合作，并成为中南部非洲人民币结算中心

下周新股九连发 2011年07月29日 由于此前市场下跌幅度较深，7月份主板新股发行几乎处于停滞状态。7月份共发行新股20只，但无一主板新股

研究称人数劣势可能是尼安德特人灭绝原因 2011年07月29日 尼安德特人是早期曾占据欧洲大陆和亚洲部分地区的一种古人类，大约在3万年前消失，被智人也就是现代人所取代，科学界对其灭绝原因一直未有定论