- 2011年07月29日7月28日，评级机构标准普尔表示，美国在未来10年内将赤字规模削减约4万亿(兆)美元，将是一个良好的开端，但随着时间的推移，还需进一步节约开支，才能令该国财政处于可控状态
- 2011年07月29日据美国华尔街日报，在美国国会和白宫的债务谈判陷入僵局，提高债务上限最后日期即将到来之际，中国的官方媒体开始猛烈抨击美国债务谈判始终无法取得成果
- 2011年07月29日世联地产市场研究部发布的数据显示，今年上半年，房地产行业并购案例达54起(按被并购方统计)，其中今年2季度平均单起并购金额为3.88亿，再创新高
- 2011年07月29日统一俄罗斯党的代表大会调至9月23—24日举行，这令俄共很不满，因为俄共的代表大会也在这一时间举行。俄共担心这会影响媒体对其大会的报道，并声称不排除改变会期的可能
- 2011年07月29日正证券今日公告，确定发行价格区间为3.70元/股至3.90元/股（含上限和下限）。
- 2011年07月29日据广州日报报道，部分国有银行正酝酿加大对铁道部相关项目贷款谈判力度，可能会提高贷款利率
- 2011年07月29日补贴资金将通过“一卡通”或“一折通”形式直接兑付到养殖场户
- 2011年07月29日
- 2011年07月29日2010年冀东水泥净负债率为210%，预计2011年其净负债率将降为183%，但仍处高位
- 2011年07月29日
- 2011年07月29日上半年煤价高企的情况下，公司业绩增长并不明显，主要由于公司参股36%的亚美大宁的停产
- 2011年07月29日中国中小商业企业总部基地将落户吉林省长春市，项目总规划占地面积约800亩，总规划建筑面积约240万平方米
- 2011年07月29日高速公路平均10.53%的ROE水平，甚至低于中国证监会前不久公布的2010年全部A股上市公司14.44%的平均ROE水平
- 2011年07月29日尽管我国官方从未公开外汇储备中的美元比例，但经济学家们普遍认为，美元在我国外汇储备中的比例应该在三分之二左右，其中包括购买的1.15万亿美元美国国债，约占美元外汇储备的一半，其余也主要是机构债券和股票等
- 2011年07月29日保险公司不得购买控股股东、实际控制人发行的债券，不得委托控股股东、实际控制人进行投资活动
- 2011年07月29日作为赞比亚唯一一家提供跨境人民币服务的商业银行，赞中行此举旨在进一步推动和促进中非、中赞经济合作，并成为中南部非洲人民币结算中心
- 2011年07月29日由于此前市场下跌幅度较深，7月份主板新股发行几乎处于停滞状态。7月份共发行新股20只，但无一主板新股
- 2011年07月29日尼安德特人是早期曾占据欧洲大陆和亚洲部分地区的一种古人类，大约在3万年前消失，被智人也就是现代人所取代，科学界对其灭绝原因一直未有定论
- 2011年07月29日虽然生产成本不断上升，不过尿素价格大幅上涨支撑了公司的业绩
- 2011年07月29日标普此前曾表示，即便美国国会在最后期限前提高了债务上限，但如果没有拿出可信的债务削减计划，依然有可能下调美国信用评级
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