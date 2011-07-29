利比亚反对派拒绝联合国特使分权建议 2011年07月29日 比亚“全国过渡委员会”主席阿卜杜勒-贾利勒已拒绝联合国特使提出的反对派与政府“分割权力”的建议，并强调卡扎菲及其亲信下台是启动政治途径解决利比亚危机的前提

武汉削减400多项行政审批事项 2011年07月29日 在行政性收费方面，武汉将免征31项行政事业性收费和减少9项工业项目落地审批收费，免收企业注册登记费，工本费等一般性行政审批收费全部由政府埋单

俄称有关国家正在讨论空间站2020年后命运 2011年07月29日 克拉斯诺夫还反驳部分媒体有关空间站将于2020年坠毁的报道。他说，无论是俄航天署，还是其他有关国家的航天部门从未作出过在2020年结束空间站使命并将其坠入海洋的决定

世界杯亚洲区预选赛诸强悉数晋级20强 2011年07月29日 30日将进行第三轮、即20强赛的分组抽签。20强赛将于今年9月正式开始，中国队已经被确定为种子球队，而具体对手则要等待抽签后才能确定

日本工矿业生产连续三个月环比上升 2011年07月29日 日本经产省同时发布的工矿业生产预测调查显示，7月份日本工矿业生产指数有望环比上升2.2%，8月份上升2%

阿根廷足协选定萨贝亚担任国家队新主教练 2011年07月29日 梅斯塞内尔说，这是阿根廷足协国家队委员会在当天下午的会议上做出的决定。阿根廷足协和萨贝亚的合同将一直持续到2014年世界杯

日本6月份核心消费价格指数同比上升 2011年07月29日 与去年同期相比，6月份价格上升较明显的商品包括香烟、水电煤气、汽油和柴油等；价格下降明显的有教育娱乐、家电和家具等

胡锦涛与塞拉利昂总统互致贺电庆祝两国建交40周年 2011年07月29日

美众议院推迟债务限额上调方案投票 2011年07月29日 美国白宫发言人卡尼当天敦促两党真正努力促成一项能在国会两院都能获得通过的方案

东北四省区合作进入深入推进阶段 2011年07月29日 四省区围绕能源、交通、旅游、物流、环保、科技等多个领域签署了3项合作协议，制定了4个行动计划

利比亚反对派宣布其武装指挥官死亡 2011年07月29日 贾利勒在泰贝斯提酒店举行的新闻发布会上说，目前正在对尤尼斯死亡事件进行调查，“已经有一些人被捕，其中可能有人作出了这种卑鄙的行径，这是一个个人行为”