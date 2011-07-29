- 2011年07月29日比亚“全国过渡委员会”主席阿卜杜勒-贾利勒已拒绝联合国特使提出的反对派与政府“分割权力”的建议，并强调卡扎菲及其亲信下台是启动政治途径解决利比亚危机的前提
- 2011年07月29日创业板上市公司再融资需求具有时效性强、频率高、单次融资金额小的特点，应及早推出小额快速融资制度
- 2011年07月29日在行政性收费方面，武汉将免征31项行政事业性收费和减少9项工业项目落地审批收费，免收企业注册登记费，工本费等一般性行政审批收费全部由政府埋单
- 2011年07月29日克拉斯诺夫还反驳部分媒体有关空间站将于2020年坠毁的报道。他说，无论是俄航天署，还是其他有关国家的航天部门从未作出过在2020年结束空间站使命并将其坠入海洋的决定
- 2011年07月29日30日将进行第三轮、即20强赛的分组抽签。20强赛将于今年9月正式开始，中国队已经被确定为种子球队，而具体对手则要等待抽签后才能确定
- 2011年07月29日日本经产省同时发布的工矿业生产预测调查显示，7月份日本工矿业生产指数有望环比上升2.2%，8月份上升2%
- 2011年07月29日梅斯塞内尔说，这是阿根廷足协国家队委员会在当天下午的会议上做出的决定。阿根廷足协和萨贝亚的合同将一直持续到2014年世界杯
- 2011年07月29日与去年同期相比，6月份价格上升较明显的商品包括香烟、水电煤气、汽油和柴油等；价格下降明显的有教育娱乐、家电和家具等
- 2011年07月29日朝美双方28日早晨在纽约美国常驻联合国代表团驻地开始为期两天的“试探性”会晤，就重启停滞两年多的六方会谈进行磋商
- 2011年07月29日
- 2011年07月29日美国白宫发言人卡尼当天敦促两党真正努力促成一项能在国会两院都能获得通过的方案
- 2011年07月29日四省区围绕能源、交通、旅游、物流、环保、科技等多个领域签署了3项合作协议，制定了4个行动计划
- 2011年07月29日当地时间7月28日，阿富汗南部乌鲁兹甘省首府提林库特发生多起自杀式爆炸和持续数小时的枪击事件，导致至少21人丧生，其中包括英国广播公司（BBC）的一名当地记者
- 2011年07月29日河北省气象台29日5时发布的暴雨蓝色预警称：预计今天白天到明天白天，河北省大部地区有大到暴雨
- 2011年07月29日葡外交部人士说，葡萄牙已于本月25日将此决定告知利比亚“全国过渡委员会”
- 2011年07月29日有关人士指出，太湖县出现的安置房质量问题具有一定的典型性。今年以来，拆迁安置房质量问题屡屡发生，已经成为房屋质量监管的薄弱点
- 2011年07月29日该省新闻部门负责人雷特卡·伊瓦莱在电话采访中告诉新华社记者，船只相撞是此次事故发生的原因。据官方统计，目前死亡人数在96人至100人之间，有110名乘客幸存
- 2011年07月29日贾利勒在泰贝斯提酒店举行的新闻发布会上说，目前正在对尤尼斯死亡事件进行调查，“已经有一些人被捕，其中可能有人作出了这种卑鄙的行径，这是一个个人行为”
- 2011年07月29日“十二五”期间，有关方面将积极吸引长期资金入市，鼓励养老金和保险资金积极入市，正积极研究中国版“401K”计划
- 2011年07月29日当地一名军官告诉新华社记者，反对派的部落武装分子当天上午对首都萨那东北部的阿尔哈布地区共和国卫队军营发动了进攻，并成功控制了军营的东部，还劫持了若干名政府军士兵为人质
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