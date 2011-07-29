意大利两位新任部长就职为下届大选作准备 2011年07月29日 当天，新任司法部长尼托·帕尔马和欧洲政策部长安娜·贝尔尼尼在意大利总统纳波利塔诺面前宣誓就职

秘鲁新内阁宣誓就职 2011年07月29日 新内阁共有18名成员，其中外交部长由拉斐尔·龙卡略洛出任，前经济和财政部副部长路易斯·米格尔·卡斯蒂利亚担任经济和财政部长。新内阁中有3名女部长，分别掌管妇女和社会发展部、教育部和文化部

毛里求斯总统任命现部长填补集体辞职部长空缺 2011年07月29日 政府新闻信息中心说，总统根据代总理比比琼的建议，行使宪法第62条赋予的权力，进行了此次任命，任命于26日起生效

秘鲁当选总统乌马拉宣誓就职 2011年07月29日 随后国会主席丹尼尔·阿武加塔斯为乌马拉佩戴总统绶带，标志其正式成为秘鲁新一任总统。根据宪法规定，乌马拉任期为5年

也门政府军打死至少30名部落和基地武装分子 2011年07月29日 报道援引阿尔哈布地区一名官员的话说，这些发动进攻的武装分子试图占领共和国卫队的军营并夺取军营内的武器和军用设备

王毅与美智库学者座谈 2011年07月29日 王毅介绍了两岸关系近况与大陆对台政策，听取了美方学者对两岸关系的看法和建议

安理会再延联合国伊拉克援助团任期 2011年07月29日 联合国安理会28日一致通过决议，决定将联合国伊拉克援助团的任期再延长12个月至2012年7月31日

美国上周首次申请失业救济人数跌破40万 2011年07月29日 不过，经济学家警告说，单周的数据并不意味着会出现持续下滑的趋势

朝美代表就重启六方会谈开始接触 2011年07月29日 朝鲜外务省第一副相金桂冠与美国朝鲜问题特使斯蒂芬·博斯沃思28日在纽约开始了为期两天的会面，就重启停滞两年多的朝核问题六方会谈进行磋商

世界杯预选赛沙特大胜中国香港晋级20强 2011年07月29日 沙特队是亚洲劲旅，曾三夺亚洲杯冠军，从1994年开始连续四次晋级世界杯决赛圈

研究显示美国仍是全球第一大外国直接投资目的地 2011年07月29日 美国财政部当天引用《华尔街日报》的最新报告说，2010年美国依然是全球外国直接投资的首要目的地，这清楚地表明美国经济的基本实力和开放度，外国投资者继续看好美国

中国蝶泳双姝让世界绝望 2011年07月29日 继北京奥运会后，焦刘洋和刘子歌在上海游泳世锦赛女子200米蝶泳中再次双双站上领奖台，分别收获金牌和铜牌

伊拉克北部连环爆炸致死11人 2011年07月29日 警方人士说，两起袭击显然针对伊拉克安全部队，因为事发时银行附近聚集了许多准备领薪水的伊拉克士兵