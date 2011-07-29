- 2011年07月29日当天，新任司法部长尼托·帕尔马和欧洲政策部长安娜·贝尔尼尼在意大利总统纳波利塔诺面前宣誓就职
- 2011年07月29日欧元兑美元汇率被严重高估，而且巴西雷亚尔是全球高估程度最严重的货币
- 2011年07月29日新内阁共有18名成员，其中外交部长由拉斐尔·龙卡略洛出任，前经济和财政部副部长路易斯·米格尔·卡斯蒂利亚担任经济和财政部长。新内阁中有3名女部长，分别掌管妇女和社会发展部、教育部和文化部
- 2011年07月29日政府新闻信息中心说，总统根据代总理比比琼的建议，行使宪法第62条赋予的权力，进行了此次任命，任命于26日起生效
- 2011年07月29日随后国会主席丹尼尔·阿武加塔斯为乌马拉佩戴总统绶带，标志其正式成为秘鲁新一任总统。根据宪法规定，乌马拉任期为5年
- 2011年07月29日报道援引阿尔哈布地区一名官员的话说，这些发动进攻的武装分子试图占领共和国卫队的军营并夺取军营内的武器和军用设备
- 2011年07月29日权威人士透露，商务部等十部委联合制定的《战略性新兴产业国际化发展指导意见》已成稿，有望年内发布
- 2011年07月29日王毅介绍了两岸关系近况与大陆对台政策，听取了美方学者对两岸关系的看法和建议
- 2011年07月29日挪威最高检察官28日说，屠杀惨案元凶安德斯•贝林•布雷维克今年不会出庭受审，至少要到2012年1月份才能对他提出正式指控
- 2011年07月29日联合国安理会28日一致通过决议，决定将联合国伊拉克援助团的任期再延长12个月至2012年7月31日
- 2011年07月29日消防官兵了解，现在基本上已经检测不到有毒的气体
- 2011年07月29日不过，经济学家警告说，单周的数据并不意味着会出现持续下滑的趋势
- 2011年07月29日朝鲜外务省第一副相金桂冠与美国朝鲜问题特使斯蒂芬·博斯沃思28日在纽约开始了为期两天的会面，就重启停滞两年多的朝核问题六方会谈进行磋商
- 2011年07月29日沙特队是亚洲劲旅，曾三夺亚洲杯冠军，从1994年开始连续四次晋级世界杯决赛圈
- 2011年07月29日美国财政部当天引用《华尔街日报》的最新报告说，2010年美国依然是全球外国直接投资的首要目的地，这清楚地表明美国经济的基本实力和开放度，外国投资者继续看好美国
- 2011年07月29日继北京奥运会后，焦刘洋和刘子歌在上海游泳世锦赛女子200米蝶泳中再次双双站上领奖台，分别收获金牌和铜牌
- 2011年07月29日正在此间举行的世界游泳锦标赛激战正酣，多位世界名将除了在泳池里留下了令人难忘的身影，赛后他们的感言也耐人寻味
- 2011年07月29日警方人士说，两起袭击显然针对伊拉克安全部队，因为事发时银行附近聚集了许多准备领薪水的伊拉克士兵
- 2011年07月29日“我只想说‘Yeah！’这就是我现在的感受。”赛后罗切特说。“我知道我会与菲尔普斯进行一场激战，这次我战胜了他”
- 2011年07月29日欧洲航天局28日宣布，该局27日将已退役的ERS-2号观测卫星的轨道降至距地球700公里，并将在8月底前进一步调低其轨道
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