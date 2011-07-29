- 2011年07月29日近日上海，深圳的奥的斯电梯经过相关部门检查合格开始重新投入使用。
- 2011年07月29日安德鲁·穆万古拉在接受新华社记者电话采访时说，索马里海盗在收到20万美元赎金后释放了这艘油轮，并说油轮目前正在朝它原来的目的地索马里的伯萨索港航行，预定28日晚间抵达
- 2011年07月29日今后上海新盘的定价将是政府和开发商都认可的价格，上海楼市将正式告别房价“开发商说了算”的时代
- 2011年07月29日今日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.4442元，比前一交易日下降了4个基点。
- 2011年07月29日在200米蝶泳项目上，焦刘洋和刘子歌的实力本来就远远超过国外其他选手。刘子歌的状态不好，由于新的训练方法导致训练负荷大，但能游出2分05秒90已经很了不起
- 2011年07月29日针对收寄爆炸物、分拣场地失火、运输车辆自燃、大量邮（快）件积压等行业易发生的突发事件研究制定各项专项应急预案，通过预案演练磨合处置流程
- 2011年07月29日柬埔寨、中国、泰国、缅甸、老挝和越南6个大湄公河次区域成员国的环境部长或代表先后在会上发言
- 2011年07月29日阿富汗塔利班已发表声明称，6名塔利班自杀式袭击者当天向当地政府机构发动袭击，对阿富汗国民军和外国驻阿部队造成重大伤亡
- 2011年07月29日中国选手焦刘洋在女子200米蝶泳决赛中折桂，刚参加了巴西世界军运会就回国参赛的她堪称“铁人”
- 2011年07月29日全国法院“立案信访窗口”建设经验交流会27日至28日在黑龙江省大庆市召开。最高人民法院对当前和今后一段时期的立案信访工作提出了上述要求
- 2011年07月29日全国保障房的开工率从5月末的34%增长至6月的将近50%。住建部副部长齐骥近日表示，未来两三个月各地保障房建设速度会持续提升，11月底前开工1000万套的目标有望全面实现。
- 2011年07月29日最高人民法院有关负责人表示，通过开展“立案信访窗口”建设，各地法院司法为民理念得到进一步强化，司法便民措施得到进一步落实
- 2011年07月29日本届智运会由国家体育总局、湖北省人民政府主办，国家体育总局棋牌运动管理中心、湖北省体育局承办，将于11月8日至18日在湖北省武汉市举行
- 2011年07月29日中国女排在此前的俄罗斯总统杯上夺得本年度第一个国际比赛冠军。俞觉敏说，在总统杯之后中国队进行了认真的总结，现在已经基本确定了主力阵容，并进行了强化集训，除了整体战术等方面的训练外，针对个别球员也进行了特训
- 2011年07月29日拉姆贝克维拉说，斯里兰卡当前的紧急状态法于2005年时任外交部长卡迪尔加马尔遇刺身亡后开始实施。近几年，政府已开始放松紧急状态法有关条款，并将于今年年底前将它解除
- 2011年07月29日28日19时，来自全国近20个省区市的300多名医务工作者登上开往雪域高原的公益专列，前往西藏开展志愿医疗服务
- 2011年07月29日联合国难民事务高级专员安东尼奥·古特雷斯在公报中说：“造成（人员）被迫迁移有多重原因。人们不仅因为冲突和迫害而背井离乡，也因为极端贫困和气候变化带来的影响。这些因素的相互联系越来越紧密”
- 2011年07月29日海口海事局指挥中心表示，已通过琼州海峡VTS、海口海事手机短信平台向客滚船公司、港口企业、水工作业单位等港航企业发布预警信息，提醒辖区港航企业和船舶做好防范工作，并将密切关注“洛坦”动态
- 2011年07月29日与活泼开朗的焦刘洋不同，刘子歌向来性情平和
- 2011年07月29日恶意申请泛滥，损害了商标权利人和消费者的合法权益，扰乱了正常的商标注册管理秩序，浪费了商标标识资源和商标审查、注册、管理资源
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