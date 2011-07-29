索马里海盗释放被劫阿联酋油轮 2011年07月29日 安德鲁·穆万古拉在接受新华社记者电话采访时说，索马里海盗在收到20万美元赎金后释放了这艘油轮，并说油轮目前正在朝它原来的目的地索马里的伯萨索港航行，预定28日晚间抵达

邮政行业将强化各项应急能力建设 2011年07月29日 针对收寄爆炸物、分拣场地失火、运输车辆自燃、大量邮（快）件积压等行业易发生的突发事件研究制定各项专项应急预案，通过预案演练磨合处置流程

第三届大湄公河次区域环境部长会议在金边举行 2011年07月29日 柬埔寨、中国、泰国、缅甸、老挝和越南6个大湄公河次区域成员国的环境部长或代表先后在会上发言

阿富汗中部连环爆炸死伤人数升至60人 2011年07月29日 阿富汗塔利班已发表声明称，6名塔利班自杀式袭击者当天向当地政府机构发动袭击，对阿富汗国民军和外国驻阿部队造成重大伤亡

焦刘洋为中国添金 菲尔普斯走下神坛 2011年07月29日 中国选手焦刘洋在女子200米蝶泳决赛中折桂，刚参加了巴西世界军运会就回国参赛的她堪称“铁人”

斯里兰卡年内解除紧急状态 2011年07月29日 拉姆贝克维拉说，斯里兰卡当前的紧急状态法于2005年时任外交部长卡迪尔加马尔遇刺身亡后开始实施。近几年，政府已开始放松紧急状态法有关条款，并将于今年年底前将它解除

全国300余名医务工作者赴藏开展志愿医疗服务 2011年07月29日 28日19时，来自全国近20个省区市的300多名医务工作者登上开往雪域高原的公益专列，前往西藏开展志愿医疗服务