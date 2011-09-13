日本拟在福岛近海建浮体式风力发电站 2011年09月13日 据当地媒体报道，福岛县离海岸约40公里的海域平均风速达到每秒7米以上，风力资源非常丰富，如果建风力发电站，总输出功率能达460万千瓦

铁矿石价格逼近年内新高 宝钢再度上调钢价 2011年09月13日