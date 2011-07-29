- 2011年07月29日国家认证认可监督管理委员会28日向中国检验检疫科学研究院颁发了国家级食品检验机构资质认定证书
- 2011年07月29日今年7月份，体现欧元区17国生产者和消费者对经济前景乐观程度的经济敏感指数较前一个月下降2.2点，至103.2点
- 2011年07月29日马晓天说，中韩两国关系起步较晚，但建交19年来发展非常迅速，两国在政治、经济等领域的交流与合作进一步加强
- 2011年07月29日截至去年底，我国商标累计申请量已近830万件，而到目前这一数字约为900万件
- 2011年07月29日交通运输系统各部门各单位要认真学习、全面贯彻国务院常务会议精神，深化认识，坚决守住安全生产这根红线
- 2011年07月29日今年上半年，全行业生产卷烟2550.5万箱，同比增长3.9%；销售卷烟2615.9万箱，同比增长4.3%。同时，卷烟重点品牌规模进一步扩大，减害降焦取得新的进步
- 2011年07月29日自去年10月以来，全国工商系统集中开展打击侵权假冒专项行动，推动形成打击侵权假冒的高压态势
- 2011年07月29日20岁的马格努森已经在个人和集体项目中为澳大利亚赢得了2块金牌，成为澳大利亚一颗泳坛新星
- 2011年07月29日上半年，中国船舶业新接订单2160万载重吨，同比下降9.2%
- 2011年07月29日北京市大部分肯德基餐厅供应的醇豆浆是由浓缩豆浆调配而成，全国其他地区的肯德基醇豆浆由豆浆粉调制，肯德基未以“现磨现做”宣传过此产品
- 2011年07月29日此项合作计划为期4年，将于今年9月2日升效至2015年12月31日结束
- 2011年07月29日今年第一季度，韩国出口占国内生产总值的比重首次超过民间消费占国内生产总值的比重
- 2011年07月29日截至目前已接连发生7起爆炸，其中前3起爆炸分别针对省长办公建筑、当地电视台办公楼以及一座警察局
- 2011年07月29日北京市国土资源局、气象局28日17时联合发布地质灾害黄色预警，预计29日午后到夜间，北京市山区大部及浅山区发生泥石流崩塌滑坡等地质灾害的可能性较大
- 2011年07月29日据介绍，补助标准为每服一年义务兵役（不满一年的按一年计算），每人每月发给10元
- 2011年07月29日目前，广东、海南两省正全面部署防风工作，应对可能发生的各种灾害
- 2011年07月29日央行于本周二、四分别向市场发行了10亿元1年期和3个月期央票，本周向市场净投放资金320亿元。业内人士指出，资金紧张、央票一二级市场利差相差悬殊是央票地量发行的原因。
- 2011年07月29日截至目前，35起挂牌督办的案件中累计已有21起由法院作出判决或行政处罚结案，其余14起也已进入司法程序或正由公安机关立案侦查
- 2011年07月29日橡胶价格处于高位，公司加大产品销售，促进了业绩的增长
- 2011年07月29日
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