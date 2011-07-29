首张食品检验机构国家级资质认定证书颁发 2011年07月29日 国家认证认可监督管理委员会28日向中国检验检疫科学研究院颁发了国家级食品检验机构资质认定证书

欧元区7月份经济信心全面下滑 2011年07月29日 今年7月份，体现欧元区17国生产者和消费者对经济前景乐观程度的经济敏感指数较前一个月下降2.2点，至103.2点

韩国国防部长金宽镇会见马晓天 2011年07月29日 马晓天说，中韩两国关系起步较晚，但建交19年来发展非常迅速，两国在政治、经济等领域的交流与合作进一步加强

今年我国商标审计量有望再创新高 2011年07月29日 截至去年底，我国商标累计申请量已近830万件，而到目前这一数字约为900万件

交通部紧急部署开展安全隐患专项排查整治 2011年07月29日 交通运输系统各部门各单位要认真学习、全面贯彻国务院常务会议精神，深化认识，坚决守住安全生产这根红线

烟草行业上半年实现工商税利4083亿元 2011年07月29日 今年上半年，全行业生产卷烟2550.5万箱，同比增长3.9%；销售卷烟2615.9万箱，同比增长4.3%。同时，卷烟重点品牌规模进一步扩大，减害降焦取得新的进步

全国工商系统打击侵权假冒专项行动取得重要成效 2011年07月29日 自去年10月以来，全国工商系统集中开展打击侵权假冒专项行动，推动形成打击侵权假冒的高压态势

马格努森夺世锦赛男子100米自由泳金牌 2011年07月29日 20岁的马格努森已经在个人和集体项目中为澳大利亚赢得了2块金牌，成为澳大利亚一颗泳坛新星

澳门与世卫组织签署合作计划 2011年07月29日 此项合作计划为期4年，将于今年9月2日升效至2015年12月31日结束

韩国经济对出口依赖增加潜藏隐患 2011年07月29日 今年第一季度，韩国出口占国内生产总值的比重首次超过民间消费占国内生产总值的比重

阿富汗中部连环爆炸造成至少20人身亡 2011年07月29日 截至目前已接连发生7起爆炸，其中前3起爆炸分别针对省长办公建筑、当地电视台办公楼以及一座警察局

北京29日将再迎大到暴雨 2011年07月29日 北京市国土资源局、气象局28日17时联合发布地质灾害黄色预警，预计29日午后到夜间，北京市山区大部及浅山区发生泥石流崩塌滑坡等地质灾害的可能性较大