- 2011年07月29日7月24日，国家短道队队内人员于青岛集训期间在驻地发生了严重的内部冲突，中心主要负责人第一时间赶赴青岛对此事进行调查，平息相关人员情绪
- 2011年07月29日中国建筑建筑工程订单在去年增长79.7%的基础上，今年上半年又获得了59.1%的增长
- 2011年07月29日据介绍，这次降雨时还将伴有雷电、短时大风、冰雹等强对流天气。发生局地山洪、地质灾害、城市内涝和农田渍涝的可能性极大
- 2011年07月29日未来上汽版图中，华域汽车将承载传统零部件以及新能源关键零部件两大业务
- 2011年07月29日对举报违法制售、使用食品非法添加物，生产假冒伪劣食品的地下“黑窝点”“黑作坊”等的人员，以及违法生产经营单位内部举报人员，应适当提高奖励额度
- 2011年07月29日截至27日下午17时大部分管网监测点的水质已达标，少数较边远监测点水中污染物含量略超标
- 2011年07月29日烈士的子女、兄弟姐妹本人自愿，且符合征兵条件的，在同等条件下优先批准其服现役
- 2011年07月29日优化全国人口计生户外宣传环境活动为期一年，力争实现全国城乡人口计生户外宣传内容准确规范、温馨宜人，宣传载体形式多样、新颖美观，为全面做好人口工作、促进人口长期均衡发展营造良好的舆论氛围和社会环境
- 2011年07月29日世界海上人命救助大会是以国际海上人命救助联盟会员大会为基础的国际救援大会，每四年举行一次，目前已经成功举行了20届
- 2011年07月29日目前部分村民存在呕吐昏迷现象，暂时没有死亡报告
- 2011年07月29日出厂核载40吨的车辆，却拉着100吨重的货物，摇摇晃晃地行驶在公路上，破坏路面，毁坏桥梁，引发事故，这一全世界绝无仅有的事情，却在我国公路上司空见惯
- 2011年07月29日如果预约成功，接线员会告知用户预约识别码，这些信息还会以短信方式发送至用户手机上。就诊人当天需带上身份证和就诊卡直接到医院就诊
- 2011年07月29日何建中28日在此间举行的交通运输部新闻发布会上说，按照五部委的文件，第一阶段的调查摸底阶段到8月31日结束。目前，专项清理工作调查摸底阶段已经进行了一个多月，取得了四方面的进展
- 2011年07月29日他表示，政策扶植、融资渠道拓宽、产业转型已成为当下中小企业发展的迫切需求
- 2011年07月29日香港建设离岸人民币市场不是单纯追求存款增长速度，更重要的是金融中介活动能否同时发展起来
- 2011年07月29日地震科普展馆分地上、地下两层，是一个以纪念展馆为依托，以科技馆的展示方式，全面介绍古今中外地震现象，普及宣传地震知识，彰显地震学科总体形象的主题性专业科普馆
- 2011年07月29日“暴跌”现象是政策“药量过大、药效过猛”所致，供需偏紧的基本面并不会因政策而马上改变
- 2011年07月29日公民在保卫祖国和社会主义建设事业中牺牲被评定为烈士的，依照本条例的规定予以褒扬。烈士的遗属，依照本条例的规定享受抚恤优待
- 2011年07月29日人们不禁要问：为何矿产企业竟能“藏身”于这类地质灾害多发区？
- 2011年07月29日这是2008年10月以来俄国际储备首次突破5300亿美元大关。分析人士指出，此次国际储备增加主要与欧元、英镑对美元走强以及金价走高有关
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