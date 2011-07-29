冬管中心就短道队冲突事件向公众致歉 2011年07月29日 7月24日，国家短道队队内人员于青岛集训期间在驻地发生了严重的内部冲突，中心主要负责人第一时间赶赴青岛对此事进行调查，平息相关人员情绪

河北将出现今年入汛以来最强降雨 2011年07月29日 据介绍，这次降雨时还将伴有雷电、短时大风、冰雹等强对流天气。发生局地山洪、地质灾害、城市内涝和农田渍涝的可能性极大

国务院食安办要求各地建立食品安全有奖举报制度 2011年07月29日 对举报违法制售、使用食品非法添加物，生产假冒伪劣食品的地下“黑窝点”“黑作坊”等的人员，以及违法生产经营单位内部举报人员，应适当提高奖励额度

绵阳开始清洗输水管网 2011年07月29日 截至27日下午17时大部分管网监测点的水质已达标，少数较边远监测点水中污染物含量略超标

烈士子女考公务员在同等条件下优先录用 2011年07月29日 烈士的子女、兄弟姐妹本人自愿，且符合征兵条件的，在同等条件下优先批准其服现役

世界海上人命救助大会将于8月在上海举行 2011年07月29日 世界海上人命救助大会是以国际海上人命救助联盟会员大会为基础的国际救援大会，每四年举行一次，目前已经成功举行了20届

北京40家医院预约挂号一个电话全包 2011年07月29日 如果预约成功，接线员会告知用户预约识别码，这些信息还会以短信方式发送至用户手机上。就诊人当天需带上身份证和就诊卡直接到医院就诊

国内最大的地震主题展馆在唐山正式对外开放 2011年07月29日 地震科普展馆分地上、地下两层，是一个以纪念展馆为依托，以科技馆的展示方式，全面介绍古今中外地震现象，普及宣传地震知识，彰显地震学科总体形象的主题性专业科普馆