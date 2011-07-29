- 2011年07月29日“人小脾气大，小宝贝，你什么时候才能长大懂事啊。”--这是在甬温线特别重大铁路交通事故中遇难的施李虹生前所发的最后一条微博
- 2011年07月29日2005年，民勤县大坝乡城近村的卢氏一家三口被人抢走钱财后，惨遭灭门，与死者交往甚密的同村村民何世明、卢寿林成了警方的怀疑对象。2010年10月26日，何世明、卢寿林被无罪释放
- 2011年07月29日由于月饼原材料全面涨价、劳动力和汽油价格上涨、食品安全监管加强等因素，今年月饼生产、运输和包装成本上升，价格将上涨5%至10%不等。
- 2011年07月29日黄金价格不断上涨，公司产品利润率提高，上半年实现净利润10.48亿元，同比增长83.44%
- 2011年07月29日新规定把强制公开收购目标公司股份的触发上限从15%提高至25%，并把从市场公开收购目标公司股份的最低限额从20%上调至26%
- 2011年07月29日报告预计，即便美国的债务上限最终得以上调，美国丧失3Ａ信用评级的几率仍高达50%，但仅仅下调评级对经济和市场的影响有限
- 2011年07月29日今年江西居民购房意愿下降，二季度房地产景气指数较一季度回落10.1，降至118.4，在“较为景气”区间持续运行了3个季度后降至“相对景气”区间
- 2011年07月29日初始投资额度为30亿，子公司的设立将扩大其现有的自营投资范畴，在操作上更加灵活
- 2011年07月29日北京市从7月1日起，对首都机场高速公路的车辆通行费收费方式和收费标准进行了调整，出京方向的小客车收费一律由原来每车次10元降低为每车次5元，进京方向一律免费
- 2011年07月29日今年年初，南非总统祖马在其国情咨文中把2011年定为“就业之年”，并将基础设施建设、农业、矿业、制造业、绿色经济和旅游业定为创造就业机会的重点行业
- 2011年07月29日根据俄能源部的估算，为保证今年冬季燃料供应，至少需要储备120万吨成品油。目前，俄有关部门正在选择存放这些储备燃料的地点
- 2011年07月29日日本三洋电机公司28日宣布与中国海尔集团达成基本意向，将其在日本本土的洗衣机和家用冰箱业务以及在东南亚4国的白色家电业务出售给海尔
- 2011年07月29日“张江新十条”将聚焦股权激励、人才特区、财税支持、科技金融、管理创新等五个方面，其中部分政策为国内首创，具有较强的操作性，力争推动张江尽快成为国际一流的科技创新园区
- 2011年07月29日陈德霖说，展望下半年，人民币跨境贸易支付、存款和贷款业务、人民币债券发行及其他金融产品的开发，都会持续增长
- 2011年07月29日美国通用电气公司首席财务官基思·谢林日前说，通用电气公司正试图拥有足够的流动性。截至今年第二季度，通用电气持有创纪录的910亿美元现金。此外，福特汽车、伊顿电气等美国公司也采取了增加现金储备的措施
- 2011年07月29日2010年工伤保险基金收入285亿元，比2005年增长了2倍；基金支出192亿元，比2005年增长了3倍
- 2011年07月29日B平台溢油点仍有油花和气泡间歇性溢出，附近发现多条油带；C平台附近仍有油花持续溢出，平均每分钟20个至70个不等
- 2011年07月29日香港商品整体出口包含转口和港产品出口，其中，转口额在上半年增长15.6%至15805.6亿港元；而港产品出口额346.7亿港元，增长6.2%
- 2011年07月29日吴新发说，这款名为纳智捷大7SUV的车在两个月内接受预定并全面投放市场，预售价格为19万元至27万元人民币
- 2011年07月29日本届展销会面积约6000平方米，分设展销区及展示区，共有展位267个，其中来自澳门的展位85个，广东省182个
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