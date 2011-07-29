印度证券监管机构通过新并购规定 2011年07月29日 新规定把强制公开收购目标公司股份的触发上限从15%提高至25%，并把从市场公开收购目标公司股份的最低限额从20%上调至26%

俄罗斯着手建立国家燃料储备 2011年07月29日 根据俄能源部的估算，为保证今年冬季燃料供应，至少需要储备120万吨成品油。目前，俄有关部门正在选择存放这些储备燃料的地点

美国公司增持现金以应对政府违约风险 2011年07月29日 美国通用电气公司首席财务官基思·谢林日前说，通用电气公司正试图拥有足够的流动性。截至今年第二季度，通用电气持有创纪录的910亿美元现金。此外，福特汽车、伊顿电气等美国公司也采取了增加现金储备的措施

全国工伤保险参保人数达16827万人 2011年07月29日 2010年工伤保险基金收入285亿元，比2005年增长了2倍；基金支出192亿元，比2005年增长了3倍