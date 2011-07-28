- 2011年07月29日美元指数上涨了0.19%，而金价则微跌0.1%
- 2011年07月29日广东省第一个海上风电示范项目——由粤电集团开发的湛江徐闻海上风电项目已基本完成，这为广东规模化开发海上风电奠定良好基础
- 2011年07月29日欧洲风能协会负责人克里斯蒂安·谢尔表示，欧洲风电工业正在走出金融危机的阴影，但面临经济环境不稳定的问题
- 2011年07月29日日本政府人士和企业担心，日元升值长期化将成为日本震后经济复苏的新阻力，加上电力供应不足问题，日本国内产业空洞化可能加速
- 2011年07月29日中国石化润滑油公司表示，新加坡润滑油厂将成为公司在亚太地区的重要基地，作为生产中心、服务中心和物流中心，服务东南亚、澳大利亚和新西兰等市场
- 2011年07月29日要严肃对有关责任人的党纪政纪处分和有关单位的行政处罚，构成犯罪的要移送司法机关严肃追究刑事责任
- 2011年07月29日事发后立即对关键地段信号设备加派电务值班人员，进行现场监控，凡发生信号故障一律停止运行，经检查处理后，在确保安全的前提下，再放行列车
- 2011年07月29日这些车站和中基站均已于7月24日凌晨开始，紧急安排专人全面不间断监控列车运行情况和设备状况，发现故障立即停止运行
- 2011年07月29日《229家公司披露半年报 超六成业绩增长》等12则
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- 2011年07月28日截至今年6月底，国开行当年发放保障性安居工程建设贷款527亿元，余额新增443亿元，占全国金融业保障性住房开发贷款新增额908亿元的近一半
- 2011年07月28日斯里兰卡新闻部长兼政府发言人拉姆贝克维拉２８日说，政府将于今年年底前解除持续数年的紧急状态。斯里兰卡当前的紧急状态法于２００５年时任外交部长卡迪尔加马尔遇刺身亡后开始实施。根据紧急状态法，斯里兰卡当局可以不经审讯拘捕任何涉嫌参与恐怖活动的人。
- 2011年07月28日杜邦公司(DD)周四表示，第二季盈利增长5%，营收的大幅增长在一定程度上被并购开支所抵消
- 2011年07月28日由于国内外经济环境的变化，交通基础设施建设特别是公路建设投资增速趋缓，新开工项目资金到位率偏低
- 2011年07月28日第二季盈利增长41%，得益于油价上涨，以及炼油利润率的提高
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