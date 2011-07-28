广东拉开海上风电规模化开发序幕 2011年07月29日 广东省第一个海上风电示范项目——由粤电集团开发的湛江徐闻海上风电项目已基本完成，这为广东规模化开发海上风电奠定良好基础

日元汇率高企困扰日本震后经济 2011年07月29日 日本政府人士和企业担心，日元升值长期化将成为日本震后经济复苏的新阻力，加上电力供应不足问题，日本国内产业空洞化可能加速

中国石化海外第一个润滑油厂动工 2011年07月29日 中国石化润滑油公司表示，新加坡润滑油厂将成为公司在亚太地区的重要基地，作为生产中心、服务中心和物流中心，服务东南亚、澳大利亚和新西兰等市场

纽约金价28日继续下探 2011年07月29日

国际油价28日震荡收平 2011年07月29日

纽约股市三大股指28日收盘涨跌不一 2011年07月29日

纽约汇市美元对主要货币涨跌互现 2011年07月29日

伦敦基本金属期货价格27日涨跌互现 2011年07月29日