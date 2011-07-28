- 2011年07月28日雅芳公司(AVP)周四表示，第二季盈利增长23%，这得益于其拉美市场的营收增长
- 2011年07月28日业内人士分析称，该地块预计出让单价会达到6万每平米，刷新全国商业地王纪录
- 2011年07月28日高露洁棕榄公司(CL)周四表示，第二季盈利增长3%，得益于价格提升、强劲的海外营收，以及其牙膏及牙刷产品市场份额的扩大
- 2011年07月28日发言人称，该高速收费是经当地政府批准，同时还是上市公司资产的一部分，目前仍然在批准的经营性收费公路的期限内实行收费。收费如果取消，从政府层面来讲存在着违规、违约的风险
- 2011年07月28日
- 2011年07月28日“7.23”动车追尾事故发生后，国务院成立独立调查组，彻查7.23温州动车追尾事故，责任初步显示是信号系统缺陷，对此供应商北京全路通信信号设计院今天上午发表致歉信，同时表示承担责任并非迫于压力。
- 2011年07月28日中美之间现在还没有引渡条约，不过现有一些有效的机制能够追查到那些非法逃到美国的非法人员，而有些人员已经被遣返回中国
- 2011年07月28日
- 2011年07月28日随着削减成本计划的推动，汇丰控股(00005.HK，下称汇丰)即将宣布裁员上万人的计划
- 2011年07月28日接近铁道部高层一名人士表示，从目前调查的结果来看，北京全路通信信号研究设计院所设计的调度系统和中国列车运行控制系统均存有重大安全隐患。
- 2011年07月28日用数量工具是对的，继续使用，价格工具，也就是利率(也要用)，加息的步伐太慢了，要赶快把利率加上去
- 2011年07月28日《烈士褒扬条例》明确了烈士的评定标准，并且增设烈士褒扬金，其标准为烈士牺牲时上一年度全国城镇居民人均可支配收入的30倍
- 2011年07月28日中国人民银行定于2011年7月29日发行清华大学建校100周年金银纪念币一套
- 2011年07月28日华兰生物7月27日的澄清公告中称，采血浆站未续期对公司而言也是意外，记者发现该解释仍有疑云
- 2011年07月28日2010年，中国对外投资年流量超过日本、英国等对外投资大国，达到创纪录的680亿美元
- 2011年07月28日百度与环球唱片、华纳唱片、索尼唱片等国际三大唱片公司日前签订和解协议，双方全面开展互联网音乐作品运营模式创新及著作权保护的合作
- 2011年07月28日联合国贸发组织提供的《2011年世界投资报告》显示，目前，中国对外投资仅为量的巨增，尚未达到质的飞跃
- 2011年07月28日目前湖南已有27个县（市）达到气象干旱重旱等级,24个县（市）达到气象干旱特旱等级，预计干旱天气、干旱范围还将持续发展
- 2011年07月28日这源于抽血进行DNA鉴定的时间有先后
- 2011年07月28日深发展依照平安集团划分业务区域的方式，着手将原有的国内业务划分成为华东、华北、华南、西部四个大区事业部
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