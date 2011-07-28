- 2011年07月28日招商证券报告认为，大股东变更或将把陕国投带入赶超式发展的新阶段
- 2011年07月28日在国家扶持生猪生产一系列政策引导下，近来全国生猪及猪肉价格出现小幅回落
- 2011年07月28日味千官网引用的中国农业大学的检测报告引来质疑。中国农业大学相关负责人也表示，正在调查此事，如果味千拉面使用这个报告误导消费者，学院将要求味千方面从其官网上撤下该报告，同时追究相关人员责任。
- 2011年07月28日“平深恋”交易环节实施完成
- 2011年07月28日继一季度净利润骤降近4成后，半年报业绩持续大幅下滑，海普瑞的高成长神话已然终结
- 2011年07月28日俄罗斯达吉斯坦共和国内务部２８日说，该共和国总统新闻局局长哈伦·库尔班诺夫当天遭不明身份枪手袭击身亡。
- 2011年07月28日针对一些遇难者早就被公众知晓，而警方公布其确认名单滞后的现象，温州警方表示，这源于抽血进行ＤＮＡ鉴定的时间有先后。
- 2011年07月28日今年上半年，香港一手豪宅市场，内地买家成交占金额比例为40%，创下历史新高
- 2011年07月28日阿富汗乌鲁兹甘省首府提林库特２８日下午发生连环爆炸事件。爆炸发生后，一伙武装人员向当地一座警察局发动袭击，并与警方交火，目前枪战仍在继续。
- 2011年07月28日在东亚大部分地区，受大宗商品价格上涨和经济复苏强劲两大因素的推动，通货膨胀持续上升
- 2011年07月28日近期以来，美元对所有货币都是贬值的，人民币兑美元也有大幅升值。但是对于其他贸易伙伴而言，人民币汇率的升值幅度相对较小
- 2011年07月28日资金面紧张和央票一二级市场利差制约央票发行量
- 2011年07月28日山东、华北以及陕西的炼厂汽柴油价格也均有不同幅度上调
- 2011年07月28日伊拉克警方２８日说，伊北部城市提克里特当天发生两起针对伊安全部队的爆炸袭击事件，造成至少１０人死亡、３０人受伤。
- 2011年07月28日塞浦路斯内阁所有部长28日向总统赫里斯托菲亚斯递交了辞呈，从而为内阁改组扫平了道路。
- 2011年07月28日7月28日全国鸡蛋价格升至每斤5．15元，较6月30日上涨4．9％，逼近2月2日每斤5．16元的监测以来最高价格
- 2011年07月28日中国船东协会副主席张守国接受采访时透露，该协会目前正在游说中国政府出面反对巴西淡水河谷筹建铁矿石运输船队的计划。该协会担心，一旦淡水河谷拥有自己的运输船队，其他海运公司就很难拿到巴西向中国出口铁矿石的海运订单。
- 2011年07月28日涉嫌与摊贩死亡有关的城管人员王胜被刑事拘留，安顺市西秀区城市管理局党组书记、局长李建国被免职。
- 2011年07月28日债市对利空过度反应，迎来重要超跌投资机会
- 2011年07月28日美国信用评级若遭降，将对债券市场形成严重冲击，年融资成本或增1000亿美元
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