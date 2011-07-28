俄达吉斯坦共和国总统新闻局局长遭枪击身亡 2011年07月28日 俄罗斯达吉斯坦共和国内务部２８日说，该共和国总统新闻局局长哈伦·库尔班诺夫当天遭不明身份枪手袭击身亡。

遇难者名单公布滞后 温州警方释疑因DNA鉴定 2011年07月28日 针对一些遇难者早就被公众知晓，而警方公布其确认名单滞后的现象，温州警方表示，这源于抽血进行ＤＮＡ鉴定的时间有先后。

阿富汗中部发生连环爆炸事件 2011年07月28日 阿富汗乌鲁兹甘省首府提林库特２８日下午发生连环爆炸事件。爆炸发生后，一伙武装人员向当地一座警察局发动袭击，并与警方交火，目前枪战仍在继续。

伊拉克北部连环爆炸至少10人死亡 2011年07月28日 伊拉克警方２８日说，伊北部城市提克里特当天发生两起针对伊安全部队的爆炸袭击事件，造成至少１０人死亡、３０人受伤。