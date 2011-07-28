- 2011年07月28日通道县是国家级扶贫开发县，年财政收入不到亿元。投资250万元相当于全县全年财政收入的四十分之一
- 2011年07月28日铁道部已经向各铁路局下发布调度命令，要求从27日凌晨，开始排查由北京全路通信信号研究院设计的CTCS(中国列车运行控制系统)
- 2011年07月28日其他城市不低于当地居民7天消费量的规定
- 2011年07月28日主销区和沿海大中城市地方猪肉储备规模不低于当地居民10天消费量，其他城市不低于当地居民7天消费量的规定
- 2011年07月28日小牛坊村现在的出租房价格大约在每月240-280元，大多是居民房改建的隔断间，也有不少是在平房顶上临时加盖的板房
- 2011年07月28日7月28日，现代汽车表示，今年第二季度营业利润达到2.1268万亿韩元（约合人民币100亿元），销售额和净利润分别为20.0916万亿韩元和2.3073万亿韩元
- 2011年07月28日在《全国主体功能区规划》发布之后，区域规划出台速度再次加快。下半年天山北坡等多个区域规划有望出台。
- 2011年07月28日2011年，上海市用于财政拨款开支的“三公”经费预算合计11.1亿元；其中公务接待预算3.3亿元、公务用车费预算5.58亿元。
- 2011年07月28日北京市引入市场机制，使这次调水价格较之前两次有一定程度的涨幅
- 2011年07月28日2011年上半年一手豪宅市场，内地个人买家购买金额环比去年下半年上涨4.6个百分点
- 2011年07月28日贵州省检察院和省公安厅组织专家，至凌晨6时已经完成部分尸检项目，待尸检结束后将公布结果
- 2011年07月28日2011年，上海市市级行政单位、事业单位和其他单位用财政拨款开支的“三公”经费预算合计11.1亿元
- 2011年07月28日今年上半年澳门财政总收入累计达514.5亿澳门元，较去年同期增长44.9%。
- 2011年07月28日据说活的时间更长对形成更大的大脑有好处，这包括祖母和其他老年人帮助抚养后代。不过科学家表示，这可能会导致“人类遭受更多累积的神经学方面的衰老”
- 2011年07月28日当地时间7月28日，澳新银行称，预计澳大利亚央行将在下周召开的货币政策会议上加息25个基点
- 2011年07月28日据2011年信息化蓝皮书显示，我国已建成全球最大的通信网络，宽带用户数居全球第一。然而，我国的宽带速率不及经合组织国家(OECD)的1/10，资费是发达国家平均水平的3~4倍。
- 2011年07月28日据2011年信息化蓝皮书显示，我国已建成全球最大的通信网络，宽带用户数居全球第一。然而，我国的宽带速率不及经合组织国家(OECD)的1/10，资费是发达国家平均水平的3~4倍。
- 2011年07月28日穆迪(Moody's Corp.)第二财政季度利润激增56%，受公司债发行强劲以及海外评级活动增加推动收入上升
- 2011年07月28日手机操作系统并非独立存在的产品，需要各大手机企业、运营商、程序开发者、芯片制造商所组成的产业链的配合，互联网巨头们要想形成标准化的操作系统并非易事
- 2011年07月28日美国物理学家27日报告说，他们已大幅度缩小了希格斯玻色子的搜寻范围
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