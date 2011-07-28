日本一教练机坠毁4人死伤 2011年07月28日 警方和自卫队当天下午在距离带广机场约30公里的地方找到飞机，并发现4名伤员。3名失去意识的伤员在送到医院后不治身亡

北京药监局约谈9家网站负责人 要求不得违规向个人售药 2011年07月28日 北京市药监局提醒广大市民，网上购药有风险，购药前请核实网站是否具备互联网药品交易资格

日本众议院通过福岛第一核电站事故赔偿法案 2011年07月28日 日本国会众议院当天还通过自民党等5个在野党提交的“原子能事故受害紧急措施法案”。法案规定，在受害者提出赔偿请求时，政府有义务替电力公司垫付一半以上的赔偿金

欧洲极右翼势力重新抬头 2011年07月28日 一是全球化进程中欧洲经济陷入危机，民众对政府产生不满情绪；二是政府和公众普遍将注意力放在宗教极端分子的恐怖活动上，放松了对本国内部滋生的极端势力的警惕

菲政府军遭阿布沙耶夫武装袭击28人死伤 2011年07月28日 菲军西棉兰老司令部发言人伦道夫·卡旺旺说，28日4时30分左右，菲海军陆战队队员深入苏禄省帕蒂库尔镇的丛林追捕阿布沙耶夫武装人员，不料遭遇大股敌人，双方随即展开猛烈交火