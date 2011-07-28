- 2011年07月28日据日媒28日报道，松下将向海尔出售子公司三洋电机洗衣机和冰箱业务。此举旨在解决松下集团内白电业务重叠问题
- 2011年07月28日北京地区旅行社2010年旅游业务营业收入位列全国第一
- 2011年07月28日持续高涨的糖价再创历史新高。据消息称，上周五国家发改委相关人士曾赴广西约谈几大糖企，调研了解白糖上涨的原因，报道援引消息人士话称，发改委并未对糖价提出限价要求。
- 2011年07月28日有2000多个工作岗位被裁撤，原因之一是证券市场和客户交易活动过于疲软，令保持庞大的投行队伍失去意义
- 2011年07月28日7月28日上午，日本官房长官枝野幸男举行记者会，就中国国防部证实航母建造计划表示：“期待中国切实公开包括拥有航母的具体目的、今后的建造和部署计划在内的信息，提高军事透明度”
- 2011年07月28日价格从之前1.2万每平，直降价4千，至8千多元每平，首付15万起
- 2011年07月28日国家信息中心宏观政策动向课题组预计，预计今年全国进出口贸易顺差约为1，570亿美元，较去年下降14%左右。
- 2011年07月28日7月27日，日本外务审议官别所浩郎和俄罗斯副外长博罗达夫金在莫斯科举行副外长级磋商，就北方领土等双边问题以及重启朝核六方会谈的行动等交换了意见
- 2011年07月28日涡轮机将用于迫使阳光加热的空气穿过一个2600英尺(约合792米)高的烟囱，而后产生大量电量。据估计，太阳能巨塔可产生100多万兆瓦电量，足以满足15万户家庭的用电需求
- 2011年07月28日亚行预测，中国2011年和2012年经济增长率将分别放缓至9.6%和9.2%这两个较可持续的水平
- 2011年07月28日对于辞职理由，公司在公告中会称是工作调动、个人原因以及身体原因，但这些含糊的解释并不能让市场信服，因为高管辞职的隐性动机在一定程度上会影响到投资者对公司的判断
- 2011年07月28日目前全路都在紧急更改电路设计，铁道部估计一两天内全线电路能够修改完毕
- 2011年07月28日
- 2011年07月28日7月25日，华电集团四川公司旗下的宜宾发电公司资产负债率已经达到106%，现在每发1千瓦时就亏损0.1元
- 2011年07月28日据称，将出售给海尔的业务主要包括三洋旗下的洗衣机和电冰箱业务
- 2011年07月28日据外媒称，泰国选举委员会27日确认94名议员的当选资格，为新国会在下周召开首次会议铺平道路。泰国卸任首相阿披实说，他相信新内阁将在8月10日之前出炉
- 2011年07月28日中信出版社近日透露，蒙塔兹·扎伊迪的《致布什总统的最后问候：伊拉克“扔鞋记者”狱中笔记》即将由该社出版，而该社出版的布什回忆录《抉择时刻》7月28日上市。
- 2011年07月28日有关专家指出，在经历了前几年“只要产得出就能卖得出”的时期后，光伏和风电行业终于也走上与传统产业类似的道路——产能过剩、低价竞争、利润下降。最终，在“马太效应”的影响下，大企业或将成为最后的赢家，而众多小企业则可能出局。
- 2011年07月28日绰号“斗篷”的埃德加是墨西哥裔美籍少年，辍学后加入墨西哥最大的贩毒团之一“南太平洋”贩毒集团。曾于2010年残杀4名年轻人，并将残缺不全的尸体吊在桥上
- 2011年07月28日记者走访了来自意大利的NATUZZI、来自澳洲的Calia等家具品牌专卖店，销售人员均表示，近期很多消费者都要求查看原产地证明或其他材料以确保产品“血统”，销量也不同程度受到影响
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