亚行认为亚洲经济今年增速将放缓 2011年07月28日 东亚新兴经济体2010年经济总体增长9.3%。亚行报告预测，2011年和2012年，这一数字将降至7.9%和7.7%

美国债务违约十问 2011年07月28日 美国财政部资料显示，自1960年以来，美国国会已经78次提高债务上限，平均每八个月提高一次，其中49次是在共和党总统任期内，29次是在民主党总统任期内