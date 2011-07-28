- 2011年07月28日上半年31个省区市GDP总和约为22.6万亿元，而国家统计局发布的上半年全国GDP仅为204459亿元。
- 2011年07月28日以绿色环保为主题的清洁技术领域投资热情快速提高。特别是去年中国政府提出了七大战略性新兴产业的振兴计划，在这七大产业中，清洁技术占据了四个席位，吸引了大量的资本注入
- 2011年07月28日27日，国防部证实了中国改造废旧航母用于科研训练的消息。有关专家和分析师认为，中国的航母建设将在未来引发千亿级的投资，并将极大地促进包括高端装备制造在内的多个产业的升级。
- 2011年07月28日本周央行总共发行了仅20亿元的央票，和上周相比减少超过八成
- 2011年07月28日7月27日，联合国贸易及发展会议发表《2011年世界投资报告》指出，香港2010年外来直接投资流入金额达到689亿美元，同比增长31.5%，成为去年全球第三大外来直接投资流入金额最多的市场
- 2011年07月28日7月28日，日本国际协力银行（JBIC）与印度尼西亚大型商业银行印尼国家银行（BNI）签署合作备忘录，将一起支持日本的中等规模企业和中小企业进军印尼
- 2011年07月28日苏岩礁位于中国东海大陆架上，在中国专属经济区内。但2000年起，韩国不断采取变“礁”为“岛”的动作，试图将苏岩礁及周边水域纳入其专属经济区
- 2011年07月28日信诚中证500指数分级基金经理吴雅楠表示，从目前的估值来看，A股已经处于历史底部区域，往下杀跌的空间不大。“尤其是在周一市场恐慌性杀跌后，应该是个买入的机会
- 2011年07月28日7月28日，日本政府初步决定，将依据《原子能灾害对策特别措施法》最快于当天下令停止宫城县所有食用牛出货
- 2011年07月28日因债项评级被中诚信列入信用评级观察名单，10云投债收益率创上市来新高
- 2011年07月28日在中国开展主要为接受其他股权投资基金委托，从事非证券类的股权投资管理和咨询业务
- 2011年07月28日瑞银子公司瑞银环球资产管理今日称，将在北京设立一家资产管理公司
- 2011年07月28日社会和群众对于事故的原因，对于事故的处置工作有很多质疑，我认为我们应当认真听取群众的意见，严肃对待并且给群众一个负责任的交代
- 2011年07月28日对于中国的未来，无论是发展和建设，还是科技和教育，我都是充满信心的
- 2011年07月28日温州动车追尾事故，将加剧高铁运营巨亏。铁道部巨额负债和地方债已经使银行帐面利润形同虚设
- 2011年07月28日台湾7月消费者信心指数（CCI）为86.84点，创下2001年调查以来新高
- 2011年07月28日东亚新兴经济体2010年经济总体增长9.3%。亚行报告预测，2011年和2012年，这一数字将降至7.9%和7.7%
- 2011年07月28日美国财政部资料显示，自1960年以来，美国国会已经78次提高债务上限，平均每八个月提高一次，其中49次是在共和党总统任期内，29次是在民主党总统任期内
- 2011年07月28日三星证券认为，独生子女政策使中国的生育率不断下降，工作年龄人口方面的限制将危及中国的经济增长
- 2011年07月28日华润置地在5月19日发行的7.5亿美元优先票据基础上增发2.5亿美元，利息为4.625%，为现有及新项目融资或作为营运资金
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