- 2011年09月13日该科研组说：“超过1400万年间，石蟹(Lithodid crabs)一直不愿进入寒冷的南极大陆架水域。南极半岛西部正在迅速升温，科学家认为石蟹可能很快就会入侵这里。”
- 2011年09月13日欧债危机阴云密布，国际资本市场全线下滑，金属类品种遭遇重挫
- 2011年09月13日默克尔在接受柏林-勃兰登堡电台采访时警告说，在谈及希腊破产时，每个人都应该非常小心地斟酌用词，不要给金融市场带来不安
- 2011年09月13日推出新房源环比增加32%，而成交却出现了27%的下滑
- 2011年09月13日索法祖父透露，孙子原先能喝到妈妈的奶水，母亲离开后，索法很不习惯，开始生病。不久后，索法开始吸母牛的奶水
- 2011年09月13日9月13日，法国巴黎银行否认了《华尔街日报》报道中所称的该行正面临美元流动性问题。法国巴黎银行表示，通过直接融资或掉期交易，该行完全有能力从正常的商业途径获取美元。
- 2011年09月13日实体经济同比增幅可能受环比增长保持低位和高基数的影响而明显放缓。这可能加大决策者调整放松实际政策立场的压力
- 2011年09月13日公司存货和应收账款的增多是由于公司业务正常发展的需要，不存在虚增收入的情况
- 2011年09月13日9月13日，国际能源署(简称IEA)发布月度石油市场报告，报告中小幅下调了中国今、明两年的原油产量预期。该机构预计中国2011年及2012年原油日均产量将分别达到420万及430万桶。
- 2011年09月13日受玉米上市时间较晚及库存量减少的影响，目前价格仍处于高位运行
- 2011年09月13日据中国指数研究院提供的数据显示，上周近一半的城市商品房成家量同比下降幅度超过30%，其中北京、深圳更是超过了50%
- 2011年09月13日航天科技集团与乐凯集团在新材料、新能源等领域业务关联性高、产业融合性好、资源互补性强。重组将集中双方的资金、人才、管理、技术、品牌、市场等资源，促进结构调整、产业升级，增强核心竞争力
- 2011年09月13日9月13日，乌干达能源和矿业部长Peter Lokeris表示，该国政府已批准了由中国海洋石油有限公司与道达尔以及英国图洛石油（Tullow Oil PLC）组建的合资公司的石油生产分成协议。据悉，该交易有望启动乌干达Albertine裂谷盆地油田的开发
- 2011年09月13日迄今为止，今年的“金九”特征表现得并不明显。高铁投资快速降温、房地产市场持续低迷等因素，依然在压制钢材市场的需求
- 2011年09月13日调查显示，美国经济在2012年末之前的增长速度可能低于此前预测，反映出信心下降，消费者减少支出和住宅市场低迷
- 2011年09月13日茹耶在接受法国一家电视台采访时说，虽然希腊今年紧缩财政和减债目标已难以实现，德国部分高官也不再避谈“希腊破产”，但他仍希望欧元区能够落实今年7月21日就新一轮救助希腊计划达成的协议
- 2011年09月13日央行接连回笼资金主要是因为由于8月信贷增长超预期以及9月上旬市场流动性渐趋宽裕
- 2011年09月13日尽管Twitter并未解释增加语言支持的具体形式，但业内人士认为，此举将帮助上述语种的用户享受到Twitter的整体体验，包括发布信息和查看他人的信息
- 2011年09月13日《财富》杂志今日公布了2011年全球“100家增长最快的公司”，九家中国公司入选，百度公司和如家酒店连锁公司均为今年首次入选，分别名列第四位和第九位。
- 2011年09月13日菲内政和地方政府部当天14时左右通过其在社交网站“推特”的账户披露消息称，“哥打巴托发生两起爆炸”，并强调，林炳智与有关提名人都很安全，并未受到爆炸伤害
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