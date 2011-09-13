乐凯集团整体并入航天科技集团 2011年09月13日 航天科技集团与乐凯集团在新材料、新能源等领域业务关联性高、产业融合性好、资源互补性强。重组将集中双方的资金、人才、管理、技术、品牌、市场等资源，促进结构调整、产业升级，增强核心竞争力

中海油将参与乌干达大型油田开发 2011年09月13日 《财经》综合报道 9月13日，乌干达能源和矿业部长Peter Lokeris表示，该国政府已批准了由中国海洋石油有限公司与道达尔以及英国图洛石油（Tullow Oil PLC）组建的合资公司的石油生产分成协议。据悉，该交易有望启动乌干达Albertine裂谷盆地油田的开发

铁矿石价格逼近年内新高 宝钢再度上调钢价 2011年09月13日 迄今为止，今年的“金九”特征表现得并不明显。高铁投资快速降温、房地产市场持续低迷等因素，依然在压制钢材市场的需求